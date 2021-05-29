У Полтаві змія вкусила дитину на вулиці: що робити в таких ситуаціях

Рятувальники уточнили, що інцидент стався вдень 27 травня. Постраждалу дитину з попереднім діагнозом - укус змії, доставили в приймальне відділення КП "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради".

Плазун напав на дівчинку на околиці міста на вулиці Чернігівська недалеко від Полтавського автоагрегатного заводу.

Яка саме це була змія - невідомо.

У ДСНС звернули увагу, що в теплу погоду під час відпочинку на природі збільшується можливість зустрічі з отруйною змією. На території Полтавської області зазвичай це буває гадюка.

Рятувальники також розповіли, що потрібно робити при укусі змій, яка небезпека проникнення отрути в організм людини, і як убезпечити себе від нападу гадів.

Небезпека укусу змії

Укус змії може мати дуже серйозні наслідки, оскільки отрута швидко вражає життєво важливі системи організму людини:

серцево-судинну,

кровотворну,

нервову.

В укушеного вже через пів години наступають загальні ознаки отруєння:

слабкість,

головний біль,

блювота,

задишка,

запаморочення,

з'являється набряклість тканин,

запалення лімфатичних вузлів.

Де водяться змії, профілактика укусу

Зустріти змій висока ймовірність в заболочених місцях, болотах, у зарослих озер і ставків. Вони ховаються в старих пнях, в стогах сіна, під камінням або стовбурами дерев. Тому ці предмети краще не чіпати голою рукою, а користуватися палицею.

Особливо уважним треба бути в покинутих кар'єрах, серед кам'яних руїн, в розваленій хатині - змії іноді селяться на місцях, залишених людиною.

Всі, хто відправляються в райони, де багато отруйних змій, повинні мати щільні штани та високе взуття. Значною мірою оберігає від укусу грубі вовняні шкарпетки.

Перша допомога при укусі змії

У перші хвилини після укусу варто спробувати відсмоктати частину отрути з рани. Дуже важливо цю кров'янисту рідину відразу ж спльовувати! Відсмоктувати отруту не можна робити людям, у яких в роті є виразки та ранки!

Потім з підручних матеріалів на уражену кінцівку накладають шину і вживають заходів для екстреного транспортування потерпілого в лікарню.

На місце укусу в цей час рекомендується класти холод, давати якомога більшу кількість рідини, щоб зменшити концентрацію отрути в організмі та сприяти виділенню з сечею.

Рятувальники наголошують, що раніше існувала думка про необхідність припікань, надрізів, накладення джгута - зараз же така думка вважається неправильною і навіть шкідливою!

Якщо є шприц і ліки для ін'єкцій, то найбільш радикальним методом лікування буде миттєве введення протиотрут сироватки, а також серцево-судинних засобів.