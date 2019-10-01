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В Полтаве пьяный "коп" жестоко избил студента: появилось видео инцидента

STYLERПроисшествия    01.10.2019 - 10:17
В Полтаве пьяный "коп" жестоко избил студента: появилось видео инцидента
В Полтаве полицейский избил студента (коллаж: РБК-Украина)

Пьяный полицейский с товарищем разгуливали по Полтаве с бейсбольной битой в руках

В Полтаве вечером 29 сентября двое пьяных совершили нападение на женщину и избили молодых парней. В сети появилось видео, на котором слышны истошные крики женщины и звуки стрельбы.

Инцидент произошел между 21:00 и 22:00 вечера на улице Небесной Сотни.

Позже выяснилось, что один из нападавших - сотрудник Нацполиции. А в числе пострадавших 17-летний студент, которого госпитализировали с разрывом селезенки.

В полиции уже успели прокомментировать инцидент и подтвердить причастность сотрудника правоохранительных органов к драке со стрельбой.

Так, представитель полиции области Юрий Сулаев внес некоторую ясность в произошедшее. По его словам, двое пьяных мужчин начали приставать на улице к женщине. За нее вступилася прохожий, тогда они набросились на него и избили. А супруг женщины услышал крики с улицы и выстрелил в воздух из пистолета с резиновыми пулями.

В Полтаве пьяный &quot;коп&quot; жестоко избил студента: появилось видео инцидента

В Полтаве полицейский избил студента (скрин: facebook.com/Юрий Сулаев)

Роман Тычкивский, руководитель организации "Украинская академия лидерства" уточнил, что пьяные неадекваты в вечер конфликта напали на двух студентов академии - девушка успела сбежать, а 17-летнего Максима избили бейсбольной битой. Парня доставили в больницу с разрывом селезенки и провели операцию.

Руководитель учебного заведения опубликовал соответствующие документы, в которых названо имя нападавшего - это 45-летний Василий Твердохлиб. Также указано, что "коп" был вне службы, а факт его нетрезвости подтвержден экспертизой.

В Полтаве пьяный &quot;коп&quot; жестоко избил студента: появилось видео инцидентаВ Полтаве пьяный &quot;коп&quot; жестоко избил студента: появилось видео инцидента

В Полтаве полицейский избил студента (фото: facebook.com/r.tychkivskyy)

Андрей Замахин, руководитель полиции Полтавской области подтвердил, что одним из нападавших является сотрудник батальона патрульной службы особого назначения "Полтава". Замахин заявил, что уже начато служебное расследование инцидента.

"Мы категорически осуждаем такие действия со стороны любого, а тем более работника правоохранительного органа! С такими нам явно не "по дороге", - написал Замахин на своей Facebook-странице.

В Полтаве пьяный &quot;коп&quot; жестоко избил студента: появилось видео инцидента

В Полтаве полицейский избил студента (скрин: facebook.com/Андрей Замахин)

Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику и элементы насилия (18+)

В Полтаве полицейский избил студента (видео: YouTube/Kolo News)

По факту нападения открыто уголовное производство по двум статьям УК Украины, а расследованием будет заниматься ГБР.

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