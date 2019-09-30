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Под Черновцами учитель избил своего ученика: история получила неожиданное продолжение

STYLERЖизнь    30.09.2019 - 19:14
Под Черновцами учитель избил своего ученика: история получила неожиданное продолжение
Учитель избил ученика на уроке (Фото: vk.co/tvkhabar24)

Учитель избил ученика, но руководство школы об этом ничего не знало

Под Черновцами учитель физики избил своего ученика прямо на уроке, и дети зафиксировали непристойное поведение педагога на телефон. Инцидент произошел еще во время прошлого учебного года, однако дети опубликовали видео только сейчас.

Пострадавший школьник рассказал, что учитель несколько раз встряхнул его, а потом ударил. Как сообщили в школе, конфликт был погашен в тот же день. Руководство школы признается, что о ситуации ранее они не знали, так как учитель вопрос уладил вместе с учеником и его родителями самостоятельно. Они обсудили ситуацию, нашли взаимопонимание и решили не предавать огласке этот инцидент.

Однако после того, как видео появилось в социальных сетях, в школу было решено направить проверку и учителю, с общим стажем преподавания 10 лет, грозит увольнение. Педагог признает, что повел себя не сдержанно и совершенно непедагогично, но оправдывает свои действия тем, что ученики регулярно пытались сорвать урок физики и вели себя в классе совершенно непристойно. Он отметил, что дети часто издеваются над учителями и это приводит к конфликтам.

Мама пострадавшего мальчика уже обратилась в полицию с просьбой не заводить дело на учителя физики. Она объяснила, что семья пострадавшего ребенка не имеет претензий к педагогу и просит не наказывать его. Также она попросила сотрудников правоохранительных органов больше не беспокоить ее по данному вопросу.

Под Черновцами учитель избил ученика - новые подробности неприятного инцидента (Видео: YouTube/Свідок НТН)

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