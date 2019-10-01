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У Полтаві п'яний "коп" жорстоко побив студента: з'явилося відео інциденту

STYLERПодії    01.10.2019 - 10:17
У Полтаві п'яний "коп" жорстоко побив студента: з'явилося відео інциденту
У Полтаві поліцейський побив студента (колаж: РБК-Україна)

П'яний поліцейський з товаришем гуляли по Полтаві з бейсбольною битою в руках

У Полтаві ввечері 29 вересня двоє п'яних скоїли напад на жінку і побили молодих хлопців. У мережі з'явилося відео, на якому чутно моторошні крики жінки і звуки стрілянини.

Інцидент стався між 21:00 і 22:00 вечора на вулиці Небесної Сотні.

Пізніше з'ясувалося, що один з нападників - співробітник Нацполіції. А в числі постраждалих 17-річний студент, якого госпіталізували з розривом селезінки.

У поліції вже встигли прокоментувати інцидент і підтвердити причетність співробітника правоохоронних органів до бійки зі стріляниною.

Так, представник поліції області Юрій Сулаєв вніс деяку ясність в те, що сталося. За його словами, двоє п'яних чоловіків почали приставати на вулиці до жінки. За неї вступилася перехожий, тоді вони накинулися на нього і побили. А чоловік жінки почув крики з вулиці і вистрілив у повітря з пістолета з гумовими кулями.

У Полтаві п'яний &quot;коп&quot; жорстоко побив студента: з'явилося відео інциденту

У Полтаві поліцейський побив студента (скрін: facebook.com/Юрий Сулаєв)

Роман Тичківський, керівник організації "Українська академія лідерства" уточнив, що п'яні неадеквати у вечір конфлікту напали на двох студентів академії - дівчина встигла втекти, а 17-річного Максима побили бейсбольною битою. Хлопця доправили до лікарні з розривом селезінки та провели операцію.

Керівник навчального закладу опублікував відповідні документи, в яких названо ім'я нападника - це 45-річний Василь Твердохліб. Також зазначено, що "коп" був поза службою, а факт його нетверезості підтверджує експертиза.

У Полтаві п'яний &quot;коп&quot; жорстоко побив студента: з'явилося відео інцидентуУ Полтаві п'яний &quot;коп&quot; жорстоко побив студента: з'явилося відео інциденту

У Полтаві поліцейський побив студента (фото: facebook.com/r.tychkivskyy)

Андрій Замахін, керівник поліції Полтавської області підтвердив, що одним з нападників є співробітник батальйону патрульної служби особливого призначення "Полтава". Замахін заявив, що вже розпочато службове розслідування інциденту.

"Ми категорично засуджуємо такі дії з боку будь-кого, а тим більше працівника правоохоронного органу! З такими нам явно не "по дорозі", - написав Замахін на своїй Facebook-сторінці.

У Полтаві п'яний &quot;коп&quot; жорстоко побив студента: з'явилося відео інциденту

У Полтаві поліцейський побив студента (скрін: facebook.com/Андрей Замахин)

Обережно! Відео містить нецензурну лексику і елементи насильства (18+)

У Полтаві поліцейський побив студента (відео: YouTube/Kolo News)

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за двома статтями КК України, а розслідуванням буде займатися ДБР.

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