В Полтавской области дедушка с помощью украинского флага уничтожил два российских танка (фото)

Впечатляющую историю рассказал боец терроборони Полтавщины Руслан, который был награжден наградой Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного "За образцовость в военной службе III степени".

В марте на границе Полтавской и Сумской областей спасатели и терроборона подняли со дна реки вражеский танк, который ранее затонул вместе с экипажем. Как оказалось, к этому причастен местный пенсионер - дед Петр, который жил неподалеку.

"Когда группа российских танков проезжала мостиком через реку, двигатель одного из танков не запустился, и они его бросили на том берегу. За время отсутствия орков дед Петр закрепил на вражеском танке украинский флаг и поджег мост. Когда вернулись оккупанты и увидели на другом берегу "украинский танк" то начали в панике его расстреливать из четырех танков, уничтожив полностью", - говорится в сообщении.

Далее оккупанты решили переехать мост через реку Псел, и первый их танк сразу упал в воду и вместе с экипажем затонул.

В результате так один дедушка уничтожил два российских танка.

Украинский дедушка уничтожил два российских танка (facebook.com/Территориальная оборона Полтавщины)