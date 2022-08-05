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64-летний пенсионер из Бучи сам подбил бензовоз оккупантов в феврале: история героя

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Буча, Пятница 05 августа 2022 10:35
64-летний пенсионер из Бучи сам подбил бензовоз оккупантов в феврале: история героя Пенсионер из Бучи подбил бензовоз оккупантов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Пенсионер из Бучи своими руками подбил бензовоз оккупантов в феврале 2022 года.

Историю отважного украинца рассказало издание "Радио Свобода".

Как все происходило

В феврале 2022 года, когда произошло полномасштабное вторжение россиян в Украину, 64-летний Валентин Дидковский увидел огромную колонну захватчиков со стороны Бучи.

Накануне он получил от побратимов трофейный российский гранатомет РПГ-18 и гранаты РГД-5, решил их использовать – и начал сражение с захватчиками. А потом еще и смог сообщить их координаты ВСУ.

Украинец подготовил гранатомет и четыре гранаты. Все это происходило 27 февраля.

"Я глянул, а они уже близко, в 30 метрах. Я зашел за дом, у меня там возле забора стоял прицеп, я тихонечко залез, сперва увидел один БТР, потом БМП пошла, второй БТР, танк прошел. Я увидел бензовоз и выстрелил из гранатомета", - вспоминает события того дня пенсионер.

По словам мужчины, когда он подбил бензовоз все стало гореть. Даже сейчас видно обгоревшее дерево на том месте.

"Я своей жизни не пожалею на этих...." - говорил он на видео с улиц разрушенной Бучи.

Сын Валентина гордится поступком отца и сейчас помогает ему восстанавливать дом.

Напомним, что в Буче местные жители раздают урожай нуждающимся бесплатно.

Мы ранее писали о том, что жительница Бучи стала свидетельницей убийства мирных украинцев российскими солдатами.

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