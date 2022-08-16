У Полтавській області дідусь за допомогою українського прапора знищив два російських танки (фото)

Вражаючу історію розповів боєць тероборони Полтавщини Руслан, який був нагороджений відзнакою Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного "За взірцевість у військовій службі III ступеня".

У березні на межі Полтавської та Сумської областей рятувальники та тероборона підняли з дна річки ворожий танк, який раніше затонув разом з екіпажем. Як виявилось, до цього причетний місцевий пенсіонер - дід Петро, який мешкав неподалік.

"Коли група російських танків проїжджала містком через річку, двигун одного з танків не запустився, і вони його кинули на тому березі. За час відсутності орків дід Петро закріпив на ворожому танку український прапор та підпалив міст. Коли повернулися окупанти і побачили на іншому березі "український танк" то почали в паніці його розстрілювати з чотирьох танків, знищивши повністю", - йдеться у повідомленні.

Далі окупанти вирішили переїхати міст через річку Псел, і перший їхній танк відразу впав у воду і разом з екіпажем затонув.

В результаті так один дідусь знищив два російських танки.

Український дідусь знищив два російських танка (facebook.com/Територіальна оборона Полтавщини)