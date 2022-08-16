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В Херсоне супруги-пенсионеры перевели на ВСУ полученную от оккупантов пенсию

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Херсон , Вторник 16 августа 2022 10:30
В Херсоне супруги-пенсионеры перевели на ВСУ полученную от оккупантов пенсию Пенсионеры перевели на ВСУ полученную от оккупантов пенсию (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во временно оккупированном Херсоне супруги-пенсионеры перевели для нужды Вооруженных сил Украины полученную от оккупантов пенсию.

О такой истории рассказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram.

По его словам, о фантастической истории он узнал от одной из херсонских журналисток

Отмечается, что пара живет непосредственно в оккупированном Херсоне. Почтальон принес им "пенсии" от оккупантов, хотя они никуда не обращались по этому поводу и свои данные никому не предоставляли.

За два месяца на двоих они получили 40 000 рублей.

Супруги несмотря на сложности смогли обменять рубли на гривну и положили на свой банковский счет, а затем перевели полученную сумму на ВСУ. В частности, на сегодня такие действия очень трудно сделать.

"Знаете, благодаря таким людям, Херсон и является городом-героем. На таких патриотах держится украинский Херсон. После деоккупации имена этих смелых и преданных своему государству людей мы обязательно назовем!" - добавил Соболевский.

Ранее мы сообщали, что в Киеве маленький мальчик помогал сестренке, которая игрой на скрипке собирала деньги для ВСУ.

Также мы писали, что украинцы обманывают россиян и забирают их деньги на нужды ВСУ.

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