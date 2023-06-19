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"Польське" морозиво за рецептом української кулінарки: готується елементарно!

Як приготувати смачне морозиво (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Домашнє морозиво чудово освіжить в літню спеку. Його можна й дорослим, і дітям, адже ви точно знаєте, що в складі солодощів.

Рецептом морозива поділилася в YouTube відома кулінарка Лілія Цвіт.

Складники:

  • сметана - 400 г
  • цукор - 80 г + 60 г
  • згущувач харчовий - 1 п. (12 г)
  • молоко - 200 мл
  • порошок для морозива "польський" - 1 п. (60 г)
  • яєчний білок - 3 шт.

Покрокове приготування

Збийте сметану із цукром. Якщо використовуєте магазинну сметану, не забудьте про загущувач. У вас має утворитися густа пишна маса.

З'єднайте порошок для морозива з молоком, збиваючи близько трьох хвилин. Збийте окремо білки з цукром.

Поєднайте всі три маси і збийте міксером на низьких оборотах.

Перекладіть у форму і поставте заморожуватися на 3-4 години. Перемішувати його не потрібно в процесі заморозки.

Смачного!

Раніше ми писали, як приготувати смачне печиво за копійчаним рецептом.

Також дізнайтеся, як виглядає найдорожче морозиво у світі.

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рецептЛілія Цвітмороженое