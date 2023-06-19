"Польське" морозиво за рецептом української кулінарки: готується елементарно!

Домашнє морозиво чудово освіжить в літню спеку. Його можна й дорослим, і дітям, адже ви точно знаєте, що в складі солодощів.
Рецептом морозива поділилася в YouTube відома кулінарка Лілія Цвіт.
Збийте сметану із цукром. Якщо використовуєте магазинну сметану, не забудьте про загущувач. У вас має утворитися густа пишна маса.
З'єднайте порошок для морозива з молоком, збиваючи близько трьох хвилин. Збийте окремо білки з цукром.
Поєднайте всі три маси і збийте міксером на низьких оборотах.
Перекладіть у форму і поставте заморожуватися на 3-4 години. Перемішувати його не потрібно в процесі заморозки.
Смачного!
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