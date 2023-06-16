Найпростіше цукрове печиво майже з нічого: гора смаколиків за 26 грн

Щоб приготувати купу смачного печива для всієї родини, не треба витрачати багато грошей і купувати дорогі інгредієнти. Достатньо простих базових продуктів і трішки вільного часу.

Рецептом смачного печива поділилась кулінарка з YouTube-каналу "ТІАНА готувати просто".

Інгредієнти:

яйце - 1 шт. (4 грн)

цукор - 90 г (3 грн)

сіль 1/4 чайної ложки

смалець - 30 г (3 грн)

соняшникова олія - 50 мл (3 грн)

ванілін (5 грн)

борошно - 220 г (4 грн)

розпушувач - 6 г (4 грн)

Усього: 26 грн.

*Вартість розрахована на вказану в рецепті кількість продукту. Ціни взяті з мережі АТБ та сайту OLX (смалець) станом на 16 червня 2023 року.

Покрокове приготування

Змішайте яйце з цукром та сіллю за допомогою вінчика. Додайте смалець і олію. Все перемішайте до однорідності.

Потім додайте ванілін, борошно і розпушувач.

Замісіть круте пісочне печиво.

Розділіть готове тісто на чотири частини і сформуйте з кожної ковбаски. Наріжте їх на печиво, викладіть на деко, встелене пергаментом.

Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 15 хвилин.

Готове печиво за бажанням присипте цукровою пудрою.