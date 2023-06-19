"Польское" мороженое по рецепту украинки: готовится элементарно!

Домашнее мороженое отлично освежит в летнюю жару. Его можно и взрослым, и детям, вы ведь точно знаете, что в составе сладости.
Рецептом мороженого поделилась в YouTube известная кулинарка Лилия Цвмт.
Взбейте сметану с сахаром. Если используете магазинную сметану, не забудьте про загуститель. У вас должна образоваться густая пышная масса.
Соедините порошок для мороженого с молоком, взбивая около трех минут. Взбейте отдельно белки с сахаром.
Совместите все три массы и взбейте миксером на низких оборотах.
Переложите в форму и поставьте замораживаться на 3-4 часа. Перемешивать его не нужно в процессе заморозки.
Приятного аппетита!
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