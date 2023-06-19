"Польське" морозиво за рецептом української кулінарки: готується елементарно!
Як приготувати смачне морозиво (скриншот)
Домашнє морозиво чудово освіжить в літню спеку. Його можна й дорослим, і дітям, адже ви точно знаєте, що в складі солодощів.
Рецептом морозива поділилася в YouTube відома кулінарка Лілія Цвіт.
Складники:
- сметана - 400 г
- цукор - 80 г + 60 г
- згущувач харчовий - 1 п. (12 г)
- молоко - 200 мл
- порошок для морозива "польський" - 1 п. (60 г)
- яєчний білок - 3 шт.
Покрокове приготування
Збийте сметану із цукром. Якщо використовуєте магазинну сметану, не забудьте про загущувач. У вас має утворитися густа пишна маса.
З'єднайте порошок для морозива з молоком, збиваючи близько трьох хвилин. Збийте окремо білки з цукром.
Поєднайте всі три маси і збийте міксером на низьких оборотах.
Перекладіть у форму і поставте заморожуватися на 3-4 години. Перемішувати його не потрібно в процесі заморозки.
Смачного!
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