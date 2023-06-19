"Польське" морозиво за рецептом української кулінарки: готується елементарно!

Домашнє морозиво чудово освіжить в літню спеку. Його можна й дорослим, і дітям, адже ви точно знаєте, що в складі солодощів.

Складники:

сметана - 400 г

цукор - 80 г + 60 г

згущувач харчовий - 1 п. (12 г)

молоко - 200 мл

порошок для морозива "польський" - 1 п. (60 г)

яєчний білок - 3 шт.

Покрокове приготування

Збийте сметану із цукром. Якщо використовуєте магазинну сметану, не забудьте про загущувач. У вас має утворитися густа пишна маса.

З'єднайте порошок для морозива з молоком, збиваючи близько трьох хвилин. Збийте окремо білки з цукром.

Поєднайте всі три маси і збийте міксером на низьких оборотах.

Перекладіть у форму і поставте заморожуватися на 3-4 години. Перемішувати його не потрібно в процесі заморозки.

Смачного!