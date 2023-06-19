"Польское" мороженое по рецепту украинки: готовится элементарно!

Домашнее мороженое отлично освежит в летнюю жару. Его можно и взрослым, и детям, вы ведь точно знаете, что в составе сладости.

Составляющие:

сметана - 400 г

сахар - 80 г + 60 г

сгуститель пищевой - 1 п. (12 г)

молоко - 200 мл

порошок для мороженого "польский" - 1 п. (60 г)

яичный белок - 3 шт.

Пошаговое приготовление

Взбейте сметану с сахаром. Если используете магазинную сметану, не забудьте про загуститель. У вас должна образоваться густая пышная масса.

Соедините порошок для мороженого с молоком, взбивая около трех минут. Взбейте отдельно белки с сахаром.

Совместите все три массы и взбейте миксером на низких оборотах.

Переложите в форму и поставьте замораживаться на 3-4 часа. Перемешивать его не нужно в процессе заморозки.

Приятного аппетита!