"Польское" мороженое по рецепту украинки: готовится элементарно!
Домашнее мороженое отлично освежит в летнюю жару. Его можно и взрослым, и детям, вы ведь точно знаете, что в составе сладости.
Рецептом мороженого поделилась в YouTube известная кулинарка Лилия Цвмт.
Составляющие:
- сметана - 400 г
- сахар - 80 г + 60 г
- сгуститель пищевой - 1 п. (12 г)
- молоко - 200 мл
- порошок для мороженого "польский" - 1 п. (60 г)
- яичный белок - 3 шт.
Пошаговое приготовление
Взбейте сметану с сахаром. Если используете магазинную сметану, не забудьте про загуститель. У вас должна образоваться густая пышная масса.
Соедините порошок для мороженого с молоком, взбивая около трех минут. Взбейте отдельно белки с сахаром.
Совместите все три массы и взбейте миксером на низких оборотах.
Переложите в форму и поставьте замораживаться на 3-4 часа. Перемешивать его не нужно в процессе заморозки.
Приятного аппетита!
Раньше мы писали, как приготовить вкусное печенье по копеечному рецепту.
Также узнайте, как выглядит самое дорогое мороженое в мире.