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"Польское" мороженое по рецепту украинки: готовится элементарно!

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Понедельник 19 июня 2023 08:10
"Польское" мороженое по рецепту украинки: готовится элементарно! Как приготовить вкусное мороженое (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко
Эксперт: Лилия Цвит

Домашнее мороженое отлично освежит в летнюю жару. Его можно и взрослым, и детям, вы ведь точно знаете, что в составе сладости.

Рецептом мороженого поделилась в YouTube известная кулинарка Лилия Цвмт.

Составляющие:

  • сметана - 400 г
  • сахар - 80 г + 60 г
  • сгуститель пищевой - 1 п. (12 г)
  • молоко - 200 мл
  • порошок для мороженого "польский" - 1 п. (60 г)
  • яичный белок - 3 шт.

Пошаговое приготовление

Взбейте сметану с сахаром. Если используете магазинную сметану, не забудьте про загуститель. У вас должна образоваться густая пышная масса.

Соедините порошок для мороженого с молоком, взбивая около трех минут. Взбейте отдельно белки с сахаром.

Совместите все три массы и взбейте миксером на низких оборотах.

Переложите в форму и поставьте замораживаться на 3-4 часа. Перемешивать его не нужно в процессе заморозки.

Приятного аппетита!

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рецепт Лілія Цвіт мороженое