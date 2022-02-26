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Польская железная дорога разрешила украинцам бесплатно пользование поездами

Автор: Татьяна Самарук

Польская железная дорога в рамках гуманитарной помощи предоставила жителям Украины разрешение на бесплатное пользование поездами категории TLK и IC до 25 марта.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

В частности, все, что нужно - показать при посадке в поезд паспорт или другой документ, удостоверяющий гражданство.

"Очень благодарны польским коллегам за сотрудничество и помощь в эти сложные для Украины времена", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что Укрзализныця назначила эвакуационные рейсы из Киева на запад Украины.

Также мы писали, что Укрзализныця продолжает свою работу. Опубликован график поездов.

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