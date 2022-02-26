Польская железная дорога разрешила украинцам бесплатно пользование поездами

Польская железная дорога в рамках гуманитарной помощи предоставила жителям Украины разрешение на бесплатное пользование поездами категории TLK и IC до 25 марта.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.
В частности, все, что нужно - показать при посадке в поезд паспорт или другой документ, удостоверяющий гражданство.
"Очень благодарны польским коллегам за сотрудничество и помощь в эти сложные для Украины времена", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что Укрзализныця назначила эвакуационные рейсы из Киева на запад Украины.
Также мы писали, что Укрзализныця продолжает свою работу. Опубликован график поездов.