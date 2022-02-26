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Польська залізниця дозволила українцям безкоштовно користування поїздами

Автор: Тетяна Самарук

Польська залізниця в рамках гуманітарної допомоги надала мешканцям України дозвіл на безкоштовне користування поїздами категорії TLK та IC до 25 березня.

Про це повідомляє прес-служба УЗ в Telegram.

Зокрема, все, що потрібно - показати при посадці у поїзд паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство.

"Дуже вдячні польським колегам за співпрацю та допомогу в ці складні для України часи", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця призначила евакуаційні рейси з Києва на захід України.

Також ми писали, що Укрзалізниця продовжує свою роботу. Опублікований графік потягів.

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