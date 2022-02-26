Укрзализныця продолжает свою работу. Опубликован график поездов

После нападения России на Украину Укрзализныця все так же продолжает свою работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

Из Киева рейсы на восток и запад отправляются с задержкой из-за изменения маршрутов и графиков движения безопасными путями, отменен только скоростной поезд в Константиновку.

Интерсити+ 705 и 715 будут направляться во Львов вместо Перемышля и возвращаться в Киев. Посадка на 715-й продолжается.

Электрички в Винницу и Хмельницкий будут отправляться с пригородного вокзала после 11:00.

Из Винницы эвакуационный дизель-поезд ДПКр готовится к отправке на Львов, рейс челночный.

Из Львова рейсы на Перемышль отправляются челночно один за другим, посадка в порядке живой очереди.

Из Запорожья эвакуационный рейс в 8:30.

Из Харькова пассажирские поезда дальнего сообщения отправляются по графику, может быть задержка прибытия 141/142 (113/114) Бахмут-Львов.

Дополнительно эвакуационные рейсы в 11:00 и 13:00.