В Польше водитель протаранил авто с украинцами, чтобы "отомстить": погиб 18-летний парень

В польском городе Ополе в результате ДТП погиб 18-летний житель Винницы, уроженец села Владовка, и еще трое граждан Украины, которые находились в авто в момент аварии, пострадали.

Виновником происшествия стал польский водитель, который протаранил машину с четырьмя украинцами. Об этом передает винницкое издание "33-й Новини".

Трагический инцидент произошел еще 8 января, и до сих пор мама погибшего парня - Александра Ивашко - ждет его тело для захоронения, доставить которое очень трудно из-за карантина.

Друг погибшего Иван, который работал с ним в Польше, подозревает, что авария на самом деле была местью поляков за произошедшую ссору.

Сообщается, что Александр отправился в Польшу на заработки, как только достигнул совершеннолетия, чтобы помочь своей маме. Парень работал металообработчиком, а по возвращению в Украину мечтал начать собственное дело.

"Всегда был спокойным и толерантным по отношению к другим. Никогда не обращал внимания на тех, кто занимался травлей украинцев. В этот же вечер после работы прощались с коллегами. По дороге домой заехали в магазин. И тут началось... Сумасшедший поляк начал оскорблять и унижать Сашу, так как он - украинец. Как известно из собственных источников, парень был под наркотиками, вероятно, и не понимал, что говорил. Но когда Саша начал защищать достоинство свое и своей страны, между молодыми людьми возник спор, который едва не перерос в драку", - говорится в публикации.

После конфликта поляк помчался на своей машине за украинцами, и в нескольких метрах от магазина на большой скорости влетел в их авто.

Отмечается, что двое сидевших сзади в салоне пострадали больше всего - Саша потерял сознание.

"Приехали "скорая", полиция и спасатели. Сашу доставили в больницу в Ополе. Сразу сделали сложную операцию, у него были внутренние кровотечения. Врачи говорили, что шансы на жизнь есть. Поэтому мы до последнего надеялись, что он выживет. Но, к сожалению, он не вышел из второй комы... Теперь его мама разбита горем", - рассказал друг погибшего.

Украинец Александр Ивашко погиб в ДТП в Польше (фото: 33kanal.com)

Напомним, в конце ноября в Жешуве в Польше с ножом напали на двух украинских студентов, которые получили серьезные ранения.

Также сообщалось, что недавно в Турции около Бодрума обнаружили тело 25-летней украинки - девушка была найдена в собственном доме, она сама была прикована наручниками к стулу и с полиэтиленовым пакетом на голове.