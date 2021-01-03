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В Турции украинку нашли мертвой с пакетом на голове и в наручниках

Турция, Воскресенье 03 января 2021 23:39
В Турции украинку нашли мертвой с пакетом на голове и в наручниках
В Турции нашли мертвой украинку Кристину Новицкую (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

В Турции в собственном доме обнаружили тело мертвой гражданки Украины Кристины Новицкой. На голове у девушки 1990 года рождения был полиэтиленовый пакет, а руки - скованы за спиной в наручниках.

По данным полиции, она умерла за несколько дней до того, как ее нашли. Инцидент произошел в турецком городке Мугла под Бодрумом. Об этом сообщает местное издание Sabah.

Кристина с 30 декабря не выходила на связь с матерью, и та начала переживать за дочь поэтому попросила соседей девушки 2 января проведать ее. Когда они не достучались к Кристине, то вызвали полицию, а те уже обнаружили ее мертвой.

В Турции украинку нашли мертвой с пакетом на голове и в наручниках

Кристина Новицкая (фото: sabah.com.tr)

На месте преступления были обнаружены веревки, шарф и древесный уголь. Также было установлено, что окна в доме были закрыты и в доме не было видно следов борьбы.

В Турции украинку нашли мертвой с пакетом на голове и в наручниках

Кристина Новицкая (фото: sabah.com.tr)

Тело Кристины Новицкой было отправлено в Институт судебной медицины Мугла для установления точной причины смерти.

В Турции украинку нашли мертвой с пакетом на голове и в наручниках

Кристина Новицкая (фото: sabah.com.tr)

Украинка проживала одна в районе Эскичешме возле Бодрума, где летом часто отдыхают знаменитости, но зимой в этих краях достаточно безлюдно. Рядом с украинкой в Мугле живет известный турецкий актер и телеведущий Альп Кирсан. Именно он написал в Twitter о трагедии с девушкой.

Турецкие СМИ пишут, что полиция также рассматривает версию убийства, которое мог совершить ее парень.

Напомним, в Полтаве 16-летний боксер убил мужчину на остановке и снял это на видео.

Ранее в Киеве 15-летний парень убил отца-садиста, защищая честь сестры.

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