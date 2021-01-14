У Польщі водій протаранив авто з українцями, аби "помститися": загинув 18-річний хлопець

У польському місті Ополе в результаті ДТП загинув 18-річний житель Вінниці, уродженець села Владівка, і ще троє громадян України, які перебували в авто на момент аварії постраждали.

Винуватцем події став польський водій, який протаранив машину з чотирма українцями. Про це передає вінницьке видання "33-й Новини".

Трагічний інцидент стався ще 8 січня, і досі мама загиблого хлопця - Олександра Івашка - чекає його тіло для поховання, доставити яке дуже важко через карантин.

Друг загиблого Іван, який працював з ним в Польщі, підозрює, що аварія насправді була помстою поляків за свару, що сталася.

Повідомляється, що Олександр відправився до Польщі на заробітки, як тільки досяг повноліття, щоб допомогти мамі. Хлопець працював металообробником, а по поверненню до України мріяв розпочати власну справу.

"ЗЗавжди був спокійним та толерантним по відношенню до інших. Ніколи не звертав уваги на тих, хто цькував українців. Цього ж вечора після роботи прощались з колегами. По дорозі додому заїхали в магазин. І тут почалось… Навіжений поляк почав ображати та принижувати Сашка, бо той українець. Як відомо з власних джерел, хлопець був під наркотиками, певно, і не тямив, що казав. Але коли Сашко почав захищати гідність свою та своєї країни, між хлопцями виникла суперечка, яка ледь не переросла в бійку", - йдеться у публікації.

Після конфлікту поляк помчав на своїй машині за українцями, і в кількох метрах від магазину на великій швидкості влетів у їхні авто.

Зазначається, що двоє, які сиділи ззаду в салоні, постраждали найбільше - Сашко втратив свідомість.

"Приїхали "швидка", по­ліція та рятувальники. Сашка доставили в лі­карню в Ополе. Відразу зробили складну операцію, в нього були внутрішні кровотечі. Лікарі казали, що шанси на життя є. Тому ми до останнього сподівались, що він виживе. Але, на жаль, він не вийшов з другої коми… Тепер його мама розбита горем.", - розповів друг загиблого.

Українець Олександр Івашко загинув у ДТП в Польщі (фото: 33kanal.com)

Нагадаємо, в кінці листопада в Жешуві в Польщі з ножем напали на двох українських студентів, які отримали серйозні поранення.

Також повідомлялося, що недавно в Туреччині біля Бодруму виявили тіло 25-річної українки - дівчина була знайдена у власному будинку, вона сама була прикута наручниками до стільця і з поліетиленовим пакетом на голові.