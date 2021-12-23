В Польше внезапно умер известный украинский танцор

В день трагедии, 21 декабря, он был очень занят и должен был идти на тренировку. Королев внезапно скончался дома, где его нашла возлюбленная. Она вызвала скорую помощь, но, несмотря на все усилия врачей, спасти его так и не удалось.

На следующий день его девушка Эвелина Батор в Instagram подтвердила, что умер ее возлюбленный, с которым они были вместе 5 лет. Она отметила, что до сих пор не может поверить в то, что произошло.

Жора Королев с девушкой Эвелиной Батор (фото: instagram.com/ewelina.bator)

Жора Королев родился 6 октября 1987 года в Одессе. В возрасте 8 лет он начал заниматься танцамит. В 15 лет он переехал в Германию, а потом в 2003 году перебрался в Польшу.

Королев представлял высший международный "S" класс по латиноамериканским и стандартным танцам. Он принимал участие в "Танцах со звездами" на телеканале TVN (2007-2008) и на Polsat (2016-2017).

Кроме того, украинца можно увидеть в популярных польских сериалах и фильмах.