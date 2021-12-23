У Польщі раптово помер відомий український танцюрист

У день трагедії, 21 грудня, він був дуже зайнятий і повинен був йти на тренування. Корольов раптово помер вдома, де його знайшла кохана. Вона викликала швидку допомогу, але, незважаючи на всі зусилля лікарів, врятувати його так і не вдалося.

На наступний день його дівчина Евеліна Батор в Instagram підтвердила, що помер її коханий, з яким вони були разом 5 років. Вона зазначила, що досі не може повірити в те, що сталося.

Жора Корольов з дівчиною Евеліною Батор (фото: instagram.com/ewelina.bator)

Жора Корольов народився 6 жовтня 1987 року в Одесі. У віці 8 років він почав займатися танцями. У 15 років він переїхав до Німеччини, а потім у 2003 році перебрався до Польщі.

Корольов представляв вищий міжнародний "S" клас з латиноамериканських і стандартних танців. Він брав участь у "Танцях з зірками" на телеканалі TVN (2007-2008) і на Polsat (2016-2017).

Крім того, українця можна побачити в популярних польських серіалах і фільмах.