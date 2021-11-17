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В Польше украинец подшофе на грузовике растрощил мост и "нырнул" в реку, спровоцировав экоЧП

Автор: Владимир Костырин

В Польше в Котово нетрезвый украинец за рулем седельного тягача с полуприцепом с сельскохозяйственной техникой не справился с управлением, слетел с дороги на месте строительства моста, повредил конструкцию, частично "нырнул" в транспорте в реку Могильница.

Об этом передали в пресс-службе местной спасательной службы.

Инцидент произошел вчера около половины десятого вечера.

На место ДТП на национальной дороге № 32 в Котово прибыли бригады пожарно-спасательной службы.

Пожарные помогли водителю выбраться из машины, затем оказали ему квалифицированную первую помощь и затем передали действующей спасательной бригаде.

К счастью, водитель отделался незначительными синяками.

Помимо "канувшего в Лету" грузовика и потери перевозимых грузов, повреждения построенного моста, произошла утечка дизельного топлива в реку. Это привело к необходимости создания сорбционной дамбы для предотвращения дальнейшего просачивания жидкости по водотоку в окружающую среду.

Чтобы нейтрализовать угрозу, из Познани была задействована специализированная химическая и экологическая спасательная группа.

Впоследствии транспорт вытащили из реки краном.

Мероприятия удалось завершить только сегодня около пяти утра.

Вместе с Воеводской инспекцией по охране окружающей среды были начаты работы с целью мониторинга ситуации на водотоке.

В целом ущерб от аварии оценивается примерно в 1 миллион злотых (около 6,45 миллионов гривен).

Также стало известно, что тест на наличие алкоголя в организме водителя показал более 2 промилле.

В Польше нетрезвый украинец на грузовике сломал мост и утопил транспорт, а из-за аварии произошла утечка в реку солярки (фото: gov.pl)

Ранее сообщалось, что в Польше задержали украинца за перевозку нелегалов в автобусе.

Также мы писали, что в октябре в Польше загорелся автобус с более 30 украинцами.

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