В Польше обнаружили уникальный документ времен гетмана Петра Дорошенко (фото)

По его словам, исторический документ написан на дипломатическом латинском языке XVII века. В нем говорится о том, что Украина не только стремится к независимости как нидерландские провинции, но и доказывает свое желание делами.

Старинный документ (фото: facebook.com/taras.chuhlib)

"В апреле 1671 года польский епископ Анджей Ольшовський писал канцлеру Михалу Пражмовскому, что представители гетманского правительства Петра Дорошенко хотят сделать народ Руський и край Руський отдельным и независимым по примеру Голландии", - процитировал отрывок документа историк Тарас Чухлиб.

Он убежден, что подобные малоизвестные источники не должны пылиться в архивах. О них должны писать в школьных учебниках для просвещения украинцев.