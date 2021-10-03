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В Польше обнаружили уникальный документ времен гетмана Петра Дорошенко (фото)

Автор: Роман Мирончук

В Варшаве в Главном архиве древних актов нашли оригинал документа 1671 года, в котором говорится о том, что Украина хотела стать независимым европейским государством.

Об этом открытии сообщил доктор наук Тарас Чухлиб на своей странице в Facebook.

По его словам, исторический документ написан на дипломатическом латинском языке XVII века. В нем говорится о том, что Украина не только стремится к независимости как нидерландские провинции, но и доказывает свое желание делами.

Старинный документ (фото: facebook.com/taras.chuhlib)

"В апреле 1671 года польский епископ Анджей Ольшовський писал канцлеру Михалу Пражмовскому, что представители гетманского правительства Петра Дорошенко хотят сделать народ Руський и край Руський отдельным и независимым по примеру Голландии", - процитировал отрывок документа историк Тарас Чухлиб.

Он убежден, что подобные малоизвестные источники не должны пылиться в архивах. О них должны писать в школьных учебниках для просвещения украинцев.

Напомним, в Городке на территории частной усадьбы археологи нашли фундамент колокольни костела Святой Анн, который был разрушенного в 30-е годы XX века.

Ранее в центре Вышгорода Киевской области археологи обнаружили старинное кладбище и храм времен Киевской Руси. Данная находка помогла историкам проследить эволюцию развития города.

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Польша