В Польше двое украинцев обманули 380 тысяч человек: присылали "счета" за коммуналку

Количество потерпевших впечатляет, и на первый взгляд можно подумать, что преступники жульничали в крупных размерах. Однако они использовали довольно скромный и не очень подозрительный способ вымогательства денег.

Это были небольшие суммы, которые зачастую вообще не вызывали никаких подозрений.

Злоумышленники отправляли SMS-сообщения случайно выбранным людям с фальшивой ссылкой, перенаправляющей на страницу, где жертвы должны были предоставить данные для входа в мобильный банкинг.

В текстовых сообщениях содержалась недостоверная информация о необходимости погасить задолженность по коммуналке.

Некоторые из потерпевших, видя небольшую сумму к оплате, переходили по ссылке и вводили свои данные. Так в руках мошенников оказывались логины и пароли, благодаря которым они получили доступ к банковским счетам.

На данный момент общая сумма убытков составляет десятки тысяч злотых, но эти цифры все время растут (1 польский злотый составляет 6,60 грн).

Местная полиция изъяла 11 мобильных телефонов, роутер, SIM-карты и деньги. Задержанные украинцы находятся в следственном изоляторе, где пробудут три месяца. Правоохранители планируют проводить дальнейшие аресты банды преступников.