У Польщі українським дітям безплатно роздадуть книги рідною мовою: як отримати

Що відомо про проєкт

"Розпочинаємо наймасштабнішу акцію "Українська книжка - дітям за кордоном". Ми запакуємо та доставимо 35,000 книжкових подарунків з 5-6 книжками в кожному для 35 тисяч маленьких українців у Польщі", - йдеться у повідомлення фундації "Незламна Україна".

Також зазначається, що по 5,000 книг залишиться у кожній з їхніх пришкільних бібліотек. Тому діти зможуть користуватися всіма книгами в шкільній бібліотеці.

Які книги увійшли у серію подарунків

У фундації також поділились списком авторів, чиї книги даруватимуть дітям. Це - Всеволод Нестайко, Іван Котляревський, Ольга Кобилянська, Панас Мирний, Олександр Авраменко, Джоджо Мойєс, Стівен Кінг, Марк Твен, Сесілія Ахерн, Еріх Марія Ремарк, Клайв Стейплз Льюїс, Туве Янссон та інші. Всього 750 найменувань.

Акція проходить з серпня по листопад. Книги даруватимуть в 11 містах Польщі: Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Жешуві, Катовіце, Гданську, Познані, Лодзі, Любліні, Щецині, Бидгощі.

У 5 містах книги уже подарували українським дітям.

Діти різного віку зможуть отримати книги рідною мовою (скриншот)

Як отримати подарункові книги

Для цього українцям у Польщі потрібно виконати наступні дії:

зареєструйтеся за посиланням

отримати повідомлення про доставку подарунків у ваше місто

у вказаний день прийти за подарунком. При отриманні обов’язковим є пред’явлення коду Pesel дитини

У фундації наголошують, що одна дитина може отримати тільки 1 набір книг.