Без знання мови. Скільки можна заробити у Польщі восени: вакансії та зарплати

У Польщі є велика кількість вакансій, на які польські працедавці розраховують залучити працівників з України. Вимоги українців до вибору роботи зростають, тому польські працедавці намагаються покращити умови праці.

Які вакансії пропонують без досвіду роботи та знання мови у Польщі, TRAVEL РБК-Україна розповіли у міжнародній агенції Gremi Personal.

"Польські роботодавці дуже конкурують за робітників із України"

Кількість українських біженців у Польщі поступово знижується – у липні відтік склав 6600 людей із тимчасовим захистом, у червні –13 635 осіб. Частина людей повертаються в Україну, дехто переїжджає в інші країни Європи.

Віїзд українців вже викликає стурбованість у польських працедавців – вони навіть зверталися до уряду з проханням створити всі умови для перебування біженців у Польщі, зокрема забезпечити вивчення мови та професійне навчання.

Зменшення кількості біженців поки не позначилося на польському ринку праці, кажуть фахівці.

"На даному етапі ми не спостерігаємо суттєвого відтоку. У серпні традиційно менше звернень на пошук роботи – це пов'язано з початком шкільного сезону. Навіть робітники, які шукали роботу в серпні, у 40% випадків були готові приступити з вересня", – говорить у коментарі РБК-Україна директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

Потреба в українських працівниках залишається, але українці все більше шукають кращі умови праці.

Фото: Робота на кондитерській фабриці (gettyimages.com)

"Польські роботодавці дуже конкурують між собою за робітників з України. Водночас ми помітили, що українці стають більш вибагливими до пошуку роботи. Це пов’язано із намірами українців щодо перебування у Польщі", – розповідає експерт.

Вона пояснює: якщо до війни українці багато цікавилися сезонними роботами, то зараз шукають гарні умови праці у середньому на період від 6 до 12 місяців.

"Відтак роботодавці намагаються піднімати ставки та покращувати умови проживання, якщо це передбачено контрактом", – додає Анна Джоболда.

В компанії додають, що спеціальні умови для працівниць із дітьми створюють нечасто. Пояснюється це тим, що біженки облаштувалися і не потребують проживання з дітьми при роботі, а трудові мігранти дітей із собою у Польщу не беруть.

Фото: У Польщі багато вакансій на пакуванні продукції (gettyimages.com)

Які вакансії є для українок у Польщі восени

Сезонні роботи, на яких не потрібен досвід та знання мови – збір урожаю (робота у полі), виготовлення новорічних прикрас, пакування іграшок, кажуть в агенції.

"Працівник сам обирає, скільки часу він хоче працювати – робота у Польщі оплачується погодинно. На низькокваліфікованій роботі можна заробити від 700 до 1200 доларів на місяць", – каже Анна Джоболда.

Наприклад, серед актуальних вакансій для жінок – виробництво кондитерських виробів (булочок, пампушок) на пекарні з оплатою 16 злотих за годину на руки (135 грн). Зміни по 12 годин, 6-годинний робочий тиждень. За місяць можна заробити близько 1000 доларів. Житло та одяг надаються.

Фото: Робота на пекарні (gettyimages.com)

На фабриці з виробництва закусок пропонується робота із оплатою 18,5 злотих за годину (156,5 грн) на руки. Зміни 8-10 годин. Робота полягає у зважуванні та пакуванні готової продукції, начинці перцю та оливок, міксів салатів, креветок, каш та макаронів із приправами. Заробити можна від 1000 доларів.

Також можна працювати на фабриці з чисткою та пакуванням овочів. Зміни 8-10 годин. Оплата – від 16,5 злотих за годину (139 грн). У місяць можна заробити близько 1000 доларів при середніх показниках. Одяг надається, житло – у хостелі.

Також у Польщі багато вакансій на фасуванні продукції. Наприклад, сортування курятини на конвеєрі оплачується 18-19 злотих за годину (152-160 грн) на руки. Заробити можна 900-1600 доларів. На такій роботі пропонують безкоштовний спецодяг, обіди, житло. Пакування рибної продукції (наприклад, філе оселедця) оплачується в 17,5 злотих за годину (148 грн).

Пакування морожених овочів – 19 злотих за годину (160 грн). У цеху температура 3-10 градусів. Працівникам видається безкоштовна термобілизна, теплий робочий одяг та взуття. Також оплачується житло і обід. Заробити можна 750-1300 доларів. Так само платять за фасування ковбасної продукції та напівфабрикатів. У місяць можна заробити від 1000 доларів.

Водночас на полі заробляють менше. За догляд за рослинами, полив, прополку та укриття плівкою можна заробити 14 злотих на годину (118 грн). Графік роботи 10-12 годин на день 6 днів на тиждень. Заробити можна 800 доларів.

Нагадаємо, ми розповідали, як зросте мінімалка у Польщі наступного року.

Також ми повідомляли, що у Польщі побільшало іноземних працівників, але перевагу працедавці віддають українцям.

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