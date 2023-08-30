5 найбільших змін у польських школах, про які треба знати українським дітям

Навчання у польських школах цьогоріч зазнає багато змін. Зокрема освітній процес розпочнеться 4-го вересня, а не 1-го. А також з'явиться новий предмет та креативний підхід для вивчення польської мови.

Запровадять новий предмет

Предмет "Основи підприємництва" замінять на "Бізнес і менеджмент". Його викладатимуть у 1 і 2 класах середньої школи (ліцеї, технікуми, професійні школи). Для вивчення предмета створять електронну навчальну платформу.

Цей курс допоможе удосконалити навички командної роботи учнів. У програмі буде знижено макроекономічний зміст на користь особистих фінансів. Діти вчитимуться аналізувати поточні та місцеві бізнес-кейси.

З 2027 року Бізнес та менеджмент можна буде вибирати для складання іспиту на атестат зрілості (матури).

Польську мову вивчатимуть за допомогою комп'ютерних ігор

Цьогоріч базову програму з вивчення польської мови доповнять комп'ютерними іграми: This War of Mine (11 Bit Studios) та Gra Szyfrów. Перша гра призначена для учнів останніх класів середніх шкіл, друга - для молодших.

Міністерство освіти і науки Польщі таким нововведенням хоче підкреслити, що освітня сфера йде в ногу із сучасним світом, у якому живе молоде покоління. З часом у навчальну програму введуть більше ігор.

Комп'ютерні ігри стануть частиною навчальної програми (фото: GettyImages)

Латина стане другою іноземною мовою, а предмет "Техніка" - оновлять

У 7-8 класах початкової школи, а також ліцеях і технікумах введуть новий предмет - латинська мова та культура. Він буде лише як заміна для другої іноземної мови для охочих.

Цей предмет дозволить учням ширше ознайомитися зі спадщиною античної культури. Педагоги зазначають, що хочуть показати школярам вплив латинської мови та давньої греко-римської культури на європейські мови та культуру пізніших століть. При цьому не змушуватимуть дітей зубрити відомі вислови напам'ять.

У програму навчального предмета "Техніка" за 4-6 клас додадуть розділ, який стосуватиметься правил користування транспортом і поведінки на дорозі. Школярам пояснюватимуть, як користуватися електросамокатами, які стають все популярнішими для пересування.

Продовжать термін навчання для деяких учнів

З вересня з'явиться можливість продовжити термін навчання максимум на 2 роки для учнів, які:

мають довідку про необхідність здобуття спеціальної освіти, видану у зв'язку з інвалідністю (зі збереженням принципу закінчення загальної середньої освіти до кінця навчального року в календарному році, в якому їм виповниться 24 роки)

відвідують загальноосвітню школу в районному навчально-виховному центрі, колонії для неповнолітніх та притулку для неповнолітніх, які не скористалися продовженням строку навчання в основній школі на першому або другому ступені навчання

Продовжать дію правил щодо навчання дітей з особливими потребами

Також продовжать положення про можливість прийому дитини з інвалідністю або учня з інвалідністю до спеціального дитячого садка, дошкільного відділення спеціальної початкової школи, спеціальної школи, спеціального навчально-виховного центру або спеціального навчально-виховного центру для дитини-інваліда.

Керівнику школи чи іншого навчального закладу продовжили можливість визначати чи коригувати навчальний план відповідно до потреб, які можуть виникнути у зв’язку з навчанням дітей з України. Але перед цим він має погодити ці зміни з педагогічною та батьківською радами.