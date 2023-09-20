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В Польше украинским детям бесплатно раздадут книги на родном языке: как получить

Детям подарят наборы из 5-6 книг (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Украинские дети в Польше могут получить книги на родном языке бесплатно. В наборы войдут 5-6 популярных авторов. Акцию проведут в 11 крупных городах, где больше всего беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Nezlamna. .

Что известно о проекте

"Начинаем самую масштабную акцию "Украинская книга - детям за границей". Мы упакуем и доставим 35,000 книжных подарков с 5-6 книгами в каждом для 35 тысяч маленьких украинцев в Польше", - говорится в сообщении фонда  "Незламна Україна".

Также отмечается, что по 5000 книг останется в каждой из их пришкольных библиотек. Потому дети смогут пользоваться всеми книгами в школьной библиотеке.

Какие книги вошли в серию подарков

В фонде также поделились списком авторов, чьи книги будут дарить детям. Это - Всеволод Нестайко, Иван Котляревский, Ольга Кобылянская, Панас Мирный, Александр Авраменко, Джоджо Мойес, Стивен Кинг, Марк Твен, Сесилия Ахерн, Эрих Мария Ремарк, Клайв Стейплз Льюис, Туве Янссон и другие. Всего 750 наименований.

Акция проходит с августа по ноябрь. Книги будут дарить в 11 городах Польши: Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Жешуве, Катовице, Гданьске, Познани, Лодзи, Люблине, Щецине, Быдгоще.

В 5 городах книги уже подарили украинским детям.

Дети всех возрастов смогут получить книги на родном языке (скриншот)

Как получить подарочные книги

Для этого украинцам в Польше нужно выполнить следующие действия:

  • зарегистрируйтесь по ссылке
  • получить уведомление о доставке подарков в ваш город
  • в указанный день прийти за подарком. При получении обязательно предъявление кода Pesel ребенка

В фонде отмечают, что один ребенок может получить только 1 набор книг.

Раньше мы писали о том, что изменится в польских школах в этом учебном году.

Читайте также, какие вакансии предлагают украинцам в Польше.

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