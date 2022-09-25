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У Польщі скасували концерт Роджера Вотерса після гучного скандалу. Музикант-путініст відреагував

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Неділя 25 вересня 2022 21:59
У Польщі скасували концерт Роджера Вотерса після гучного скандалу. Музикант-путініст відреагував Фото: Роджер Вотерс (facebook.com/rogerwaters)
Автор: Володимир Костирін

У Польщі скасували концерт засновника британського легендарного гурту Pink Floyd Роджера Вотерса після шквалу критики в суспільстві, викликаної скандальним закликом музиканта до України перестати обороняти свою землю і не протистояти російським окупаційним військам.

Оголошення про скасування шоу організаторами оприлюднено 25 вересня на сайті концертного залу в Кракові, де намічався концерт.

"Live Nation Polska та TAURON Arena Kraków скасували концерт Роджера Вотерса", - йдеться у лаконічній заяві до анонсу заходу.

Причина такого рішення організаторами не вказується.

Шоу планували провести у Кракові 21 та 22 квітня 2023 року. Вотерс збирався дати два концерти в цьому місті в рамках свого туру This is not a drill.

Та після того, як на початку вересня 78-річний рокер опублікував у соцмережі відкритий лист-звернення до дружини президента України Олени Зеленської, вкотре висловивши свою українофобську позицію та підтримку агресії РФ проти нашої країни, у Польщі піднялася велика хвиля критики, залунали заклики бойкотувати та скасувати шоу Вотерса.

Крім того, депутат Краківської міськради Лукаш Вантух вирішив докласти максимум зусиль, щоби концерт фаната "русского мира" в польському місті не відбувся.

З іншого боку, представники організаторів попереджали про можливі наслідки, якщо анонсоване шоу буде скасовано. Очевидно, ризик отримати серйознішу репутаційну шкоду у разі проведення концерту скандального артиста на тлі посилення агресії РФ проти України, мав більшу вагу. У результаті під питанням концерту було поставлено жирну крапку.

Сам Вотерс вже відреагував на ситуацію з концертом у Польщі. 25 вересня у своєму Facebook музикант запевнив, що ані він, ані його представники шоу у Кракові скасовувати не збиралися і поскаржився на прохання Лукаша Вантуха нібито "оголосити його "персоною нон грата".

Колишній учасник Pink Floyd також запевнив, що збирався "поділитися своїм посланням любові з народом Польщі", і що "драконівська цензура (Вантуха) моєї роботи позбавить їх можливості скласти власну думку".

У Польщі скасували концерт Роджера Вотерса після гучного скандалу. Музикант-путініст відреагував

Роджер Уотерс став фанатом "російського світу" (фото: facebook.com/rogerwaters)

Нагадаємо, Вотерс і до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну відкрито підтримував агресію Кремля та захоплення українських територій, окупацію Криму. Музикант говорив про те, що Україна нібито "спровокувала" Москву розпочати у 2014 році свою військову агресію проти нашої країни, а Революція Гідності нібито була "спланована" Америкою.

Раніше ми писали, що Олена Зеленська відповіла на антиукраїнські випади фундатора Pink Floyd.

Нагадаємо також, перед цим культовий британський рок-гурт Pink Floyd у квітні об'єдналися без Вотерса та записали пісню про Україну з Андрієм Хливнюком з "Бумбокс", запустивши благодійну акцію на підтримку українців.

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Польща Pink Floyd Роджер Уотерс
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