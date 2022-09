"Пусть поет в Москве": поляки требуют отменить концерт "путиниста" Роджера Уотерса

В Facebook Live Nation Poland объявила, что в рамках тура "This is not a drill" Уотерс выступит в Кракове 21 и 22 апреля 2023 года. Билеты начнут продавать 16 сентября.

Депутат Краковского городского совета Лукаш Вантух взял ситуацию под личный контроль и пообещал приложить максимум усилий, чтобы отменить концерт сторонника Путина.

В Польше хотят отменить концерт Роджера Уотерса (instagram.com/rogerwaters)

Также он заявил, что лично поговорит с мэром города относительно того, чтобы не допустить выступление Уотерса.

"Роджер Вотерс - ярый сторонник Путина, который хочет выступить на "Таурон Арене" в Кракове. В среду у нас сессия Краковского городского совета, и я буду говорить с мэром и депутатами, чтобы отменить это. Такое событие было бы позором для нашего города. Пусть поет в Москве", - сказал он.

Кроме того, в сети поляки также выступили против организации концерта музыканта и пишут, что он совсем сошел с ума.

Уотерс - старый клоун, который полностью потерял связь с разумом. Если мы не будем бойкотировать это дер*мо, мы будем никем. Он просто плюет нам в лицо. Я не верю, что мы позволим это сделать;

На этого кремлевского пропагандиста я бы даже бесплатно не пошел. Слава Украине!;

Этот концерт должен проходить в Москве или Минске, а не в Кракове;

То, что он написал в своем письме к Зеленской, свидетельствует о том, что он ид*от.

