В Польше отменили концерт Роджера Уотерса после громкого скандала. Музыкант-путинист отреагировал

"Live Nation Polska и TAURON Arena Kraków отменили концерт Роджера Уотерса", - говорится в лаконичном заявлении к анонсу мероприятия.

Причина такого решения организаторами при этом не указывается.

Шоу планировали провести в Кракове 21 и 22 апреля 2023 года. Уотерс собирался дать два концерта в этом городе в рамках своего тура "This is not a drill".

Но после того, как в начале сентября 78-летний рокер опубликовал в соцсети открытое письмо-обращение к жене президента Украины Елене Зеленской, в очередной раз высказав свою украинофобскую позицию и поддержку агрессии РФ против нашей страны, в Польше поднялась большая волна критики, зазвучали призывы бойкотировать и отменить шоу Уотерса.

Кроме того, депутат Краковского горсовета Лукаш Вантух решил приложить максимум усилий, чтобы концерт фаната "русского мира" в польском городе не состоялся.

С другой стороны представители организаторов предупреждали о возможных последствиях, если анонсированное шоу будет отменено. Очевидно, риск получить более серьезный репутационный ущерб в случае проведения концерта скандального артиста на фоне ужесточающейся агрессии РФ против Украины, имел больший вес. В итоге под вопросом концерта была поставлена жирная точка.

Сам Уотерс уже отреагировал на ситуацию с концертом в Польше. 25 сентября в своем Facebook музыкант заверил, что ни он, ни его представители шоу в Кракове отменять не собирались и пожаловался на просьбу Лукаша Вантуха якобы "объявить его "персоной нон грата".

Бывший участник Pink Floyd также заверил, что собирался "поделиться своим посланием любви с народом Польши", и что будто бы "драконовская цензура (Вантуха) моей работы лишит их возможности составить собственное мнение".

Роджер Уотерс стал фанатом "русского мира" (фото: facebook.com/rogerwaters)

Напомним, Уотерс и до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину открыто поддерживал агрессию Кремля и захват украинских территорий, оккупацию Крыма. Музыкант вещал о том, что Украина якобы "спровоцировала" Москву начать в 2014 году свою военную агрессию против нашей страны, а Революция Достоинства будто бы была "спланирована" Америкой.