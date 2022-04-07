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Смотрите первое за 27 лет видео Pink Floyd об Украине. Оно невероятное!

Новина українською →
Четверг 07 апреля 2022 23:13
Смотрите первое за 27 лет видео Pink Floyd об Украине. Оно невероятное! Фото: Хлывнюк спел с Pink Floyd (Кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

Легендарная британская группа Pink Floyd записала песню об Украине с лидером группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком. Музыканты запустили благотворительную акцию в поддержку жителей Украины.

Результат совместной работы Pink Floyd разместили на своем канале в YouTube.

Песня называется Hey Hey Rise Up ("Ой, у лузі червона калина). Дэвид Гилмор, Ник Мейсон, Гай Пратт и Нитин Сони создали аккомпанемент к необычному вокалу Андрея Хлывнюка, который исполняет украинскую народную песню "Ой, у лузі червона калина" на Софийской площади в Киеве.

Дэвид Гилмор рассказал, что у него невестка из Украины и внуки.

"Мы, как и многие, чувствуем ярость и разочарование от этого гнусного акта вторжения в независимую, демократическую страну и убийства ее народа. Мы хотим собрать средства и поддержать моральный дух. Мы хотим продемонстрировать нашу поддержку Украине…", - сказал музыкант.

В клипе используются кадры войны в Украине и преступления, которые совершили российские оккупанты против украинского народа.

Pink Floyd - Hey Hey Rise Up (feat. Andriy Khlyvnyuk of Boombox)

Напомним, ранее мы писали о том, что Андрей Хлывнюк попал под минометный обстрел и был ранен.

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Бумбокс Андрей Хлывнюк Pink Floyd
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