Основатель Pink Floyd написал письмо Зеленской, где подтвердил свою ненависть к украинцам

Британский музыкант, один из основателей легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс написал открытое письмо к Елене Зеленской, в котором в очередной раз подтвердил свою украинофобскую позицию.

Что написал Роджер Уотерс

В тексте Уотерс, который сейчас живет в США, пишет, что его сердце "кровью обливается за все украинские и российские семьи, опустошенные страшной войной в Украине".

И его поразило интервью первой леди, в котором она сказала, что "если поддержка Украины будет сильной, то кризис будет короче".

И дальше 78-летнего артиста понесло.

"Если под "поддержкой Украины" вы имеете в виду Запад, который продолжает поставлять вооружение армии киевского правительства, боюсь, вы можете трагически ошибаться. Бросание топлива в виде вооружения никогда в прошлом не работало на остановление войны, и сейчас не сработает, особенно потому, что в этом случае большинство горючего бросается в огонь из Вашингтона", - пишет он.

Роджер Уотерс полностью сошел с ума (фото: facebook.com/rogerwaters)

Затем Уотерс просит Зеленскую "повлиять на своего мужа" - президента Украины, чтобы он "выполнил свое предвыборное обещание и закончил гражданскую войну на востоке и принес мир на Донбасс", а еще признал "частичную автономию Донецка и Луганска".

Еще музыкант хочет, чтобы Зеленский "ратифицировал и выполнил все "минские договоренности".

Он считает, что выбранный предвыборный курс президента "не устраивал некоторые политические фракции, которые убедили его диаметрально изменить курс, игнорируя народный мандат".

"Печально, что ваш муж согласился на те тоталитарные, антидемократические по отношению к украинскому народу шаги, а злые силы экстремального национализма с тех пор руководили Украиной. Они пересекли множество красных линий, которые были четко установлены вашими соседями из РФ на протяжении многих лет, и, как следствие, они, крайние националисты, поставили вашу страну на путь к этой катастрофической войне", - обращается Уотерс к Зеленской.

Роджер Уотерс сошел с ума (фото: facebook.com/rogerwaters)

Добавим, что это уже не первое украинофобское заявление экс-участника Pink Floyd.

Так, в 2018-м он говорил, что Революция Достоинства 2014 года "была спланирована Вашингтоном" и "спровоцировала" Россию оккупировать Крым.

"Севастополь очень важен для России и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет права на этот город", - говорил он.