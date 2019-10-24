Польша привлекает к себе работников: для украинцев хорошие новости

Уехать работать в Польшу станет легче (Коллаж РБК-Украина)

В Минздраве Польщи сообщили хорошие для украинцев новости

Польша все больше заинтересована в привлечении профессиональных кадров к себе в страну, поэтому облегчила "бумажные дела", связанные с приемом на работу медицинских работников, которые не входят в Евросоюз. Ставка сделана также на медиков из Украины. Об этом сообщает издание Gazeta Prawna.

Сейчас в Минздраве Польши уже подготовили законопроект, согласно которому, к работе в больницах будут допускать специалистов без нострификации диплома. Конечно, все еще пока в разработке, но в планах выдавать разрешение на работу на пять лет и работать человек сможет лишь в одной больнице, где больше всего не хватает медперсонала.

Выдачей таких временных лицензий будут заниматься медкомиссии при местных органах власти.

Сейчас в Польше понимают, что украинские работники начали интересоваться другими странами. конкуренция большая, тем более в других странах Евросоюза медикам предлагают более интересную зарплату. Также сообщается, что польские студенты медики, которые поехали на практику в другие страны, не спешат возвращаться работать домой.