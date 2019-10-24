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Польща приваблює до себе працівників: для українців хороші новини

STYLERЖиття    24.10.2019 - 22:42
Польща приваблює до себе працівників: для українців хороші новини
Виїхати працювати в Польщу стане легше (Колаж РБК-Україна)

У МОЗ Польщі повідомили хороші для українців новини

Польша все більше зацікавлена в залученні професійних кадрів до себе в країну, тому полегшила "паперові справи", пов'язані з прийомом на роботу медичних працівників, які не входять у Євросоюз. Ставка зроблена також на медиків з України. Про це повідомляє видання Gazeta Prawna.

Зараз в МОЗ Польщі вже підготували законопроект, згідно з яким, до роботи в лікарнях будуть допускати фахівців без нострифікації диплома. Звичайно, все ще в розробці, але в планах видавати дозвіл на роботу на п'ять років і працювати людина зможе лише в одній лікарні, де найбільше не вистачає медперсоналу.

Видачею таких тимчасових ліцензій будуть займатися медкомісії при місцевих органах влади.

Польща приваблює до себе працівників: для українців хороші новини

Зараз у Польщі розуміють, що українські працівники почали цікавитися іншими країнами. конкуренція велика, тим більше в інших країнах Євросоюзу медикам пропонують більш цікаву зарплату. Також повідомляється, що польські студенти медики, які поїхали на практику в інші країни, не поспішають повертатися працювати додому.

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