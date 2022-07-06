Положите в унитаз смоченную уксусом туалетную бумагу и утром будете поражены результатом

Обычный уксус справится с загрязнениями, которые не могут одолеть дорогущие средства на основе хлора. Последние полезны для дезинфекции, но тяжелые загрязнения им не одолеть.

Как просто почистить унитаз

Вам надо отмотать кусок туалетной бумаги, смочить его уксусом и положить в унитаз на ночь.

Кислота из уксуса растворит известковый налет. Кроме того такое решение - экологическое, то есть не загрязняет окружающую среду.

Утром просто смойте воду, а остатки налета просто уберите ершиком.

Налейте уксус в бачок для унитаза

Перекройте воду, чтобы она не попадала в бачок. Спустите его и налейте туда уксус. Оставьте так на ночь.

Через 12 часов ее нужно будет опорожнить, пока не вытечет вся жидкость. Затем его можно продезинфицировать средством для унитаза, чтобы исчез кислотный запах. Затем смойте все чистой водой.