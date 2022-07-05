Бросьте губку для посуды в стиральную машину и результат вас точно удивит

Если бросить в стиральную машинку губку для мытья посуды, вы сможете избавиться от одной назойливой проблемы, которую нельзя решить с помощью обычной стирки.

Что будет в результате такого лайфхака - читайте ниже в нашем материале Styler.

Эксперты говорят, что такой способ подойдет для тех, у кого есть домашние любимцы. Губка поможет избавиться от шерсти, которая налипает на вашу одежду.

Какую именно губку надо использовать

Эффективнее всего будет конечно новая обычная губка для кухонной посуды. В ней абразивная сторона не будет стертой, поэтому сможет собрать больше шерсти.

Коллаж РБК-Украина: домашние любимцы оставляют много шерсти

В конце стирки волоски прилипают к губке, особенно на абразивной стороне. Просто бросьте губку на барабан стиральной машины при запуске режима стирки.

Другие советы по удалению шерсти с одежды

Используйте специальные шарики для стирки. Они соберут шерсть, а также помешают образованию катышек. Кроме того шарики помогают сушке белья, "забирая" лишнюю влагу.

Фото: Шарики для стирки и сушки (prom.ua)

Чтобы использовать шарик для сушки и избавиться от всех волосков в стиральной машине, бросьте его в барабан вашей стиралки перед началом стирки.

Почаще чистите стиральную машину. Чтобы избежать накопления шерсти в вашей стиральной машине, необходимо регулярно ухаживать за ней. После каждой стирки очищайте барабан бытовой техники и регулярно меняйте фильтр.