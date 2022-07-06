Покладіть в унітаз змочений оцтом туалетний папір і вранці будете вражені результатом

Звичайний оцет впорається із забрудненнями, які не можуть здолати дорогущі засоби на основі хлору. Останні корисні для дезинфекції, але важкі забруднення їм не здолати.

Як просто почистити унітаз

Вам треба відмотати шмат туалетного паперу, змочити його оцтом і покласти в унітаз на ніч.

Кислота з оцту розчинить вапняний наліт. Крім того таке рішення - екологічне, тобто не забруднює довкілля.

Вранці просто змийте воду, а залишки нальоту просто приберіть йоржиком.

Налийте оцет у бачок для унітазу

Перекрийте воду, щоб вона не потрапляла до бачка. Спустіть його і налийте туди оцет. Залиште так на ніч.

Через 12 годин її потрібно буде спорожнити, поки не витече вся рідина. Потім його можна продезінфікувати засобом для унітазу, щоб зник кислотний запах. Потім змийте все чистою водою.