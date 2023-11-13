Положинський розпочав службу в новому підрозділі ЗСУ: "Готовий до виконання наказів"

Що Положинський говорить про підрозділ, у якому служив

Музикант розповів, що він почав служити у 47-му батальйоні у травні 2022 року. Там він зустрів "безліч прекрасних людей, знайшов нових друзів, отримав незабутній досвід та емоції".



"З 47-м батальйоном я пройшов перші вишколи та вперше побував на фронті не в якості запрошеного артиста. У 47-му батальйоні я відзначив своє 50-річчя. Допомагав, за вашої активної підтримки, забезпечувати спорядженням, транспортом, приладами і технікою.



У 47-му батальйоні я написав одну з кращих своїх пісень. У 47-му батальйоні я став командиром відділення, допомагав отримувати перші військові знання та вміння хлопцям, які згодом стали крутими воїнами і якими я, як їх перший командир, щиро пишаюся", - написав Положинський.

Артист розповів про службу у 47-му підрозділі (фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)

Потім батальйон став полком, а згодом - бойовою 47-ою окремою механізованою бригадою. За словами Положинського, з лютого 2023 року він фактично перебував лише на дистанційному зв'язку з побратимами та усім підрозділом.

"Минулого тижня я остаточно попрощався зі 47 ОМБр. Дякую своїм командирам, хлопцям і дівчатам, які були поруч. Для мене велика гордість і честь бути невеличкою частиною нашої спільної історії. Світла пам'ять полеглим!

Я офіційно почав службу в новому підрозділі ЗСУ. Сподіваюся продовжувати бути корисним тут. Готовий до виконання нових наказів та завдань", - розповів музикант.

Положинський змінив підрозділ у ЗСУ (фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)

Чому саме артист вирішив перейти до нового підрозділу та чим він там займатиметься - невідомо. Втім, у коментарях фани підтримали Положинського та побажали йому успіхів.

Служба Положинського у ЗСУ - що відомо

Артист захищав Україну на фронті. Влітку 2022 року він розповідав, що йому вдалося вийти живим з пастки, але у підрозділу згорів автомобіль.

У січні 2023 року Положинський поскаржився на проблеми зі здоров'ям. Тоді він жартував, що "занадто старий", хоч і хотів би стати офіцером. Також артист зазначав, що міг би приносити більше користі на іншій посаді.