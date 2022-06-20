ru ua
Пн, 20 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Положинский просит о помощи: "не хотел сразу об этом писать, чтобы раньше времени не тревожить"

Новина українською →
Понедельник 20 июня 2022 11:44
Положинский просит о помощи: "не хотел сразу об этом писать, чтобы раньше времени не тревожить" Положинский защищает Украину на фронте (фото: facebook.com/sashko.polozhinsky)
Автор: Людмила Жукова

Музыкант Александр Положинский, который сейчас воюет на фронте за нашу страну, попросил помощи у людей. Ему удалось выйти живым из ловушки, но у подразделения сгорел автомобиль. Сейчас требуется новый.

Об этом артист рассказал на своей Facebook-странице.

"Не хотел сразу об этом писать, чтобы раньше времени не тревожить. Со мной все хорошо, все хорошо с выходящими вместе со мной. Вышли слаженно и организованно, на выходе никто из наших не пострадал", - поделился Положинский.

Вещи бойцов сгорели вместе с авто

Александр сообщил, что автомобиль с вещами полностью сгорел и он вынужден просить о помощи.

"У меня да еще у многих ребят сгорело все, у других – только часть вещей. Хорошо пострадала также наша техника – автомобили и генераторы. Что-то уничтожено, что-то выведено из строя, что-то удерживается из последних сил. Остался только с тем, что было на мне. Почти все, подаренное вами на день рождения, и куча других приятных, важных и полезных вещей, к сожалению, пошли пеплом", - написал музыкант.

Если вы хотите помочь, пишите в личные сообщения Александру или отправляйте деньги на карту.

"На своих счетах сохранилось еще немало присланных вами ранее средств, но их всех и близко не хватит, чтобы покрыть сейчас все нужды - мои личные и всего подразделения. И, да, мы уже не на фронте, потому вы знаете, кто первый в очереди. Мы себе понемногу, верю, доберем", - резюмировал он.

Реквизиты для помощи

Приват: 5168742230647491

PayPal: oleksashko@gmail.com

Положинский просит о помощи: &quot;не хотел сразу об этом писать, чтобы раньше времени не тревожить&quot;Автомобиль подразделения Положинского сгорел на фронте (фото: facebook.com/sashko.polozhinsky)

Напомним, что ранее Положинский "разорвал" россиян актуальным стихотворением на тему войны.

Также вам будет интересно прочитать, что украинский медик взял в плен 8 оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Положинский
LITE
Знаки Зодиака, у которых совсем скоро начнется "белая полоса": хватайтесь за этот шанс!
Знаки Зодиака, у которых совсем скоро начнется "белая полоса": хватайтесь за этот шанс!