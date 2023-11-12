Ексучасниця "НеАнгелів" потролила Фаріон після мовного скандалу: "Умнічать треба в окопі"

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram співачки.

Камінська прокоментувала мовний скандал навколо Фаріон

Виконавиця запостила у своїх соцмережах селфі з нібито Фаріон. Однак, якщо придивитися, то можна побачити, що замість обличчя, імовірно, когось із друзів артистки, вона підставила зображення скандальної мовознавиці.

Камінська прокоментувала мовний скандал з Фаріон (фото: instagram.com/babaslavka)

Цікаво, що знімок Слава підписала російською мовою, висміявши наративи жінки про російськомовних військовослужбовців, яких науковиця називає "рабами" та "очманілими руськими".

"Намагаюся пояснити подрузі, шо вона жене. Кажу їй, умнічать треба в окопі. Поки що відповідь неоднозначна і окоп теж", - зазначила зірка.

Ірина Фаріон (фото: facebook.com/farioniryna)

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Не всі фоловери підтримали артистку. Знайшлися ті, хто дорікнув ексучасницю "НеАнгелів", що вона досі не перейшла на українську і продовжує вести соцмережі "мовою окупанта".

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Задонать краще на військо, якщо мову вивчити не сила. Впевнена , що про вас мало хто згадає у вільній Україні

Навіщо комусь щось доводити, краще розмовляти російською мовою і допомагати ЗСУ, ніж українською мовою, але при цьому пи*дити гуманітарку!

У подруги і сумка вогонь! В ній всі написані праці подруги часів комуністичної молодості зібрані?

Дуже смішно....Я не люблю Фаріон, але погоджуюсь, що питання мови для українців має бути принциповим. Ми, хто в тилу, хоча би так маємо показати,що нам все російське чуже і огидне. Слава падає все нижче і нижче, насміхаючись з цього.

Нічого нікому не пояснюйте...

Через які заяви Фаріон обурилося суспільство

5 листопада вийшов ефір програми "Рандеву з Яніною Соколовою", де філологиня розкритикувала російськомовних українських військових, зокрема з третьої штурмової бригади (створена на базі добровольчого формування "Азов").

Ірина Фаріон (фото: facebook.com/farioniryna)

Вона сказала, що не може назвати їх українцями.

"Я категорично цього не приймаю. У мене запитання до них: що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні й дуже розумні, виконувати статтю 29 Закону про Збройні сили України? Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії, це зброд. (...) Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою. То нехай себе назвуть "рускімі". Чому вони такі очманілі? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка", - говорила жінка.