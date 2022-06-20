Положинский просит о помощи: "не хотел сразу об этом писать, чтобы раньше времени не тревожить"

"Не хотел сразу об этом писать, чтобы раньше времени не тревожить. Со мной все хорошо, все хорошо с выходящими вместе со мной. Вышли слаженно и организованно, на выходе никто из наших не пострадал", - поделился Положинский.

Вещи бойцов сгорели вместе с авто

Александр сообщил, что автомобиль с вещами полностью сгорел и он вынужден просить о помощи.

"У меня да еще у многих ребят сгорело все, у других – только часть вещей. Хорошо пострадала также наша техника – автомобили и генераторы. Что-то уничтожено, что-то выведено из строя, что-то удерживается из последних сил. Остался только с тем, что было на мне. Почти все, подаренное вами на день рождения, и куча других приятных, важных и полезных вещей, к сожалению, пошли пеплом", - написал музыкант.

Если вы хотите помочь, пишите в личные сообщения Александру или отправляйте деньги на карту.

"На своих счетах сохранилось еще немало присланных вами ранее средств, но их всех и близко не хватит, чтобы покрыть сейчас все нужды - мои личные и всего подразделения. И, да, мы уже не на фронте, потому вы знаете, кто первый в очереди. Мы себе понемногу, верю, доберем", - резюмировал он.

Реквизиты для помощи

Приват: 5168742230647491

PayPal: oleksashko@gmail.com

Автомобиль подразделения Положинского сгорел на фронте (фото: facebook.com/sashko.polozhinsky)