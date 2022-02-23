"Дякую вам, русскіє, за те, що створили нашу Україну": Положинский "разорвал" россиян актуальным стихотворением
Бывший лидер группы "Тартак" Александр Положинский в трудное для страны время опубликовал стихотворение, как говорится, на злобу дня. В нем он поблагодарил россиян, что они помогли нам построить настоящее государство.
Поэзию музыкант опубликовал на своей странице в Facebook.
Дякую вам, русскіє, за те
Що створили нашу Україну
Знаю я - це діло непросте
З нічого створити нам країну
Дякую вам, русскіє, за "ї"
І за нашу українську мову
Що щебечуть нею солов‘ї
А не лижуть нею щось корови
Дякую вам, русскіє, за борщ
Що самі задовольнились щами
Вас хапає кулінарний корч
Ми ж собі смакуєм до нестями
Дякую вам, русскіє, за все -
За пісні, казки і вишиванки
За "французьке" "пан теля пасе"
За ракети наші, і за танки
Дякую вам, русскіє, за Пу
За його шизові круговерті
Так, він вийшов на війни тропу
Але й вас вона веде до смерті
Може вас це поки не гребе
Але варіантів небагато
Можна втратити самих себе
Або тільки дядю-психопата
Положинский опубликовал стихотворение о россиянах и Украине (фото: facebook.com/sashko.polozhinsky)
Среди украинцев стихотворение получило большой позитивный отклик, в комментариях они высказали свои эмоции.
- Я зачитав речитативом собі в голові.
- Дякую за вірш! І за фото - часточку мого рідного Луцька.
- Вони втратили себе вже давно. Помоніторила дописи останніх днів, т.зв. російських "опозиціонерів". Які ж вони жалюгідні. Тон жертв, рабів, боягузів. Враження, що Пу терорист, який захопив їх в заручники. Який контраст з нашою стрічкою в ФБ. На наші голови реально в будь-який момент можуть полетіти бомби, а ми жартуємо, гуртуємось, готуємось. Ми - прекрасна нація!
- Ще варто пам'ятати, що ніякі вони не руські!
- З сучасних віршів це напевно краще що прочитав за останній час.
- Дуже гарно і своєчасно!
Положинский - патриот Украины
Отметим, что музыкант поддерживает Украину не только своим творчеством, он проявляет свою активную гражданскую позицию. Так, недавно он записался в ряды территориальной обороны, о чем и сообщал в соцсети.
"Это должно было произойти на 10 дней раньше, но неожиданная болезнь немного все отложила. Сегодня подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ. И, да, уже здоров", - писал он.
Как мы ранее писали, звезда футбола Зинченко выступил против военной агрессии России.