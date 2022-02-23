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"Дякую вам, русскіє, за те, що створили нашу Україну": Положинский "разорвал" россиян актуальным стихотворением

Новина українською →
Среда 23 февраля 2022 11:48
"Дякую вам, русскіє, за те, що створили нашу Україну": Положинский "разорвал" россиян актуальным стихотворением Фото: Александр Положинский очаровал новым стихом ( instagram.com.oleksandrpolozhynskyi)
Автор: Людмила Жукова

Бывший лидер группы "Тартак" Александр Положинский в трудное для страны время опубликовал стихотворение, как говорится, на злобу дня. В нем он поблагодарил россиян, что они помогли нам построить настоящее государство.

Поэзию музыкант опубликовал на своей странице в Facebook.

Дякую вам, русскіє, за те

Що створили нашу Україну

Знаю я - це діло непросте

З нічого створити нам країну

Дякую вам, русскіє, за "ї"

І за нашу українську мову

Що щебечуть нею солов‘ї

А не лижуть нею щось корови

Дякую вам, русскіє, за борщ

Що самі задовольнились щами

Вас хапає кулінарний корч

Ми ж собі смакуєм до нестями

Дякую вам, русскіє, за все -

За пісні, казки і вишиванки

За "французьке" "пан теля пасе"

За ракети наші, і за танки

Дякую вам, русскіє, за Пу

За його шизові круговерті

Так, він вийшов на війни тропу

Але й вас вона веде до смерті

Може вас це поки не гребе

Але варіантів небагато

Можна втратити самих себе

Або тільки дядю-психопата

&quot;Дякую вам, русскіє, за те, що створили нашу Україну&quot;: Положинский &quot;разорвал&quot; россиян актуальным стихотворением

Положинский опубликовал стихотворение о россиянах и Украине (фото: facebook.com/sashko.polozhinsky)

Среди украинцев стихотворение получило большой позитивный отклик, в комментариях они высказали свои эмоции.

  • Я зачитав речитативом собі в голові.
  • Дякую за вірш! І за фото - часточку мого рідного Луцька.
  • Вони втратили себе вже давно. Помоніторила дописи останніх днів, т.зв. російських "опозиціонерів". Які ж вони жалюгідні. Тон жертв, рабів, боягузів. Враження, що Пу терорист, який захопив їх в заручники. Який контраст з нашою стрічкою в ФБ. На наші голови реально в будь-який момент можуть полетіти бомби, а ми жартуємо, гуртуємось, готуємось. Ми - прекрасна нація!
  • Ще варто пам'ятати, що ніякі вони не руські!
  • З сучасних віршів це напевно краще що прочитав за останній час.
  • Дуже гарно і своєчасно!

Положинский - патриот Украины

Отметим, что музыкант поддерживает Украину не только своим творчеством, он проявляет свою активную гражданскую позицию. Так, недавно он записался в ряды территориальной обороны, о чем и сообщал в соцсети.

"Это должно было произойти на 10 дней раньше, но неожиданная болезнь немного все отложила. Сегодня подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ. И, да, уже здоров", - писал он.

Как мы ранее писали, звезда футбола Зинченко выступил против военной агрессии России.

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Александр Положинский
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