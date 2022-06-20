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Положинський просить про допомогу: "не хотів одразу про це писати, щоби завчасно не тривожити"

Положинський захищає Україну на фронті (фото: facebook.com/sashko.polozhinsky)
Автор: Людмила Жукова

Музикант Олександр Положинський, який зараз воює на фронті за нашу країну, попросив допомоги у людей. Йому вдалося вийти живим з пастки, але у підрозділу згорів автомобіль. Зараз потрібен новий.

Про це артист розповів на своїй Facebook-сторінці.

"Не хотів відразу про це писати, щоб завчасно не турбувати. Зі мною все добре, все добре з тими, хто вийшов разом зі мною. Вийшли злагоджено і організовано, на виході ніхто з наших не постраждав", - поділився Положинський.

Речі бійців згоріли разом з авто

Олександр повідомив, що автомобіль з речами повністю згорів і він змушений просити про допомогу.

"В мене та ще в багатьох хлопців згоріло все, в інших - лише частина речей. Добряче постраждала також наша техніка - автомобілі та генератори. Щось знищене, щось виведене із ладу, щось тримається з останніх сил. Лишився лише з тим, що було на мені. Майже все, подароване вами на день народження, і купа інших приємних, важливих і корисних речей, на жаль, пішли попелом", - написав музикант.

Якщо ви хочете допомогти, пишіть в особисті повідомлення Олександру або відправляйте гроші на карту.

"На своїх рахунках збереглося ще чимало надісланих вами раніше коштів, але їх усіх і близько не вистачить, щоб покрити зараз всі потреби - мої особисті та всього підрозділу. І, так, ми вже не на фронті, тому Ви знаєте, хто перший в черзі. Ми собі потроху, вірю, доберемо", - резюмував він.

Реквізити для допомоги

Приват: 5168742230647491

PayPal: oleksashko@gmail.com

Автомобіль підрозділу Положинського згорів на фронті (фото: facebook.com/sashko.polozhinsky)

Нагадаємо, що раніше Положинський "розірвав" росіян актуальним віршем на тему війни.

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Александр Положинский