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Положинський поділився відео на пісню, яку записав з іконою української музики

Олександр Положинський і Тарас Петриненко (фото: facebook.com/sashko.polozhinsky)
Автор: Катерина Собкова

Ексфронтмен гурту "Тартак", військовослужбовець Олександр Положинський записав спільну пісню з легендарним Тарасом Петриненком, який по праву вважається іконою української музики. Відверта композиція отримала назву "Час".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на кліп, що опублікований на YouTube-каналі Положинського.

Як народилася пісня "Час"

За словами Олександра, влітку минулого року відомий саундпродюсер Віталій Телезин запропонував йому записати в нього одну зі своїх пісень. Однак на той час Положинський не мав на думці жодної творчої ідеї, яка би пасувала для цієї пропозиції.

"Однак в квітні цього року народилася пісня, яка як мені здавалося, мала би Віталію сподобатися. Та була одна проблема - я не був певен, що зможу заспівати приспів так, як би мені хотілося. І головне - я погано собі уявляв, хто би міг так заспівати", - говорить він.

Однак згодом артист натрапив на пісню Тараса Петриненка "Червоний Вітер".

"Слухаючи її, я раптом збагнув, кого маю запросити до співпраці. З паном Тарасом ми знайомі ще з фестивалю "Червона Рута" 1997 року, я його певним чином вважаю одним із хрещених батьків моєї професійної карʼєри, тож сподівався, що пан Тарас не відмовиться від пропозиції разом заспівати. Але спочатку я озвучив ідею та показав пісню Телезіну. Віталій все одобрив, пан Тарас теж дав свою згоду - як він сказав, з поваги до мене, - і ми взялися до роботи", - згадує Сашко.

Пісня "Час" - про важливе: про сенс життя, про цінності, про те, що наша витримка і єдність, наша активність та цілеспрямованість - це те, що наближає нашу перемогу. А ще, говорить Положинський, ця пісня про людей - "про не дуже хороших, про хороших і про найкращих".

Додамо, що відео на трек зняв іменитий кліпмейкер Віктор Придувалов.

 

Текст пісні "Час":

Прилетіти може будь-коли 

І ніхто не знає коли прийде час

Та важливо як ми прожили 

Час, що був відведений для нас 

 

Війни немає

Жалю немає 

Гідності теж - 

Як війни і жалю

А я знемагаю 

Свій біль заливаю

Та скільки б не лив 

Не факт, що заллю

Зерно - від полови

Скажіть мені, хто ви

Що вклали у груди 

Вам замість сердець

Вже стільки прекрасних

Раптово погасли 

Коли всіх не стане 

Вам точно кінець

А ваші омани 

Бʼють у барабани

Вам ніби здається

Що смерті нема

Але вона косить

Їй завжди не досить

Їй подруга вірна 

Ця клята війна

І скільки б не вірив

Що вибухи-вирви 

Це все нереальне

Це просто кіно

Та очі розкриті 

Наступної миті 

Ти вже усвідомиш

Що ось і воно 

 

Прилетіти може будь-коли 

І ніхто не знає коли прийде час

Та важливо як ми прожили 

Час, що був відведений для нас 

 

Комусь у салоні 

Стотисячні коні

А хтось - по копійці 

На древні корчі

Знайшов причину 

Втекти з Батьківщини

То тихо сховайся 

І просто мовчи

Не лий свою воду

На вражу догоду

Не треба ні "хоч",

Ні "але", ні "якби"

В незданому тесті 

Ні сили, ні честі 

Та все ж і не буде 

Такої ганьби

Сталеві лави

Стоять зухвало 

У них запалу 

Ще досить є

Однак переможем

Лише коли кожен

Стане за наше

Як за своє 

І буде чудово

Якщо випадково

Знайдеться хист

Доєднатись до тих

Хто наші найкращі 

Тих, що нізащо

Не зійдуть зі шляху

Новітніх святих

 

Прилетіти може будь-коли 

І ніхто не знає коли прийде час

Та важливо як ми прожили 

Час, що був відведений для нас

 

Додамо, що разом з новим творінням Положинський запрошує долучитися до збору на РЕБи для підрозділу ССО. Задонатити можна на монобанку за посиланням або за номером: 5375 4112 1993 0299.

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Новини шоу-бізнесуАлександр Положинский