Положинський поділився відео на пісню, яку записав з іконою української музики

Як народилася пісня "Час"

За словами Олександра, влітку минулого року відомий саундпродюсер Віталій Телезин запропонував йому записати в нього одну зі своїх пісень. Однак на той час Положинський не мав на думці жодної творчої ідеї, яка би пасувала для цієї пропозиції.

"Однак в квітні цього року народилася пісня, яка як мені здавалося, мала би Віталію сподобатися. Та була одна проблема - я не був певен, що зможу заспівати приспів так, як би мені хотілося. І головне - я погано собі уявляв, хто би міг так заспівати", - говорить він.

Однак згодом артист натрапив на пісню Тараса Петриненка "Червоний Вітер".

"Слухаючи її, я раптом збагнув, кого маю запросити до співпраці. З паном Тарасом ми знайомі ще з фестивалю "Червона Рута" 1997 року, я його певним чином вважаю одним із хрещених батьків моєї професійної карʼєри, тож сподівався, що пан Тарас не відмовиться від пропозиції разом заспівати. Але спочатку я озвучив ідею та показав пісню Телезіну. Віталій все одобрив, пан Тарас теж дав свою згоду - як він сказав, з поваги до мене, - і ми взялися до роботи", - згадує Сашко.

Пісня "Час" - про важливе: про сенс життя, про цінності, про те, що наша витримка і єдність, наша активність та цілеспрямованість - це те, що наближає нашу перемогу. А ще, говорить Положинський, ця пісня про людей - "про не дуже хороших, про хороших і про найкращих".

Додамо, що відео на трек зняв іменитий кліпмейкер Віктор Придувалов.

Текст пісні "Час":

Прилетіти може будь-коли

І ніхто не знає коли прийде час

Та важливо як ми прожили

Час, що був відведений для нас

Війни немає

Жалю немає

Гідності теж -

Як війни і жалю

А я знемагаю

Свій біль заливаю

Та скільки б не лив

Не факт, що заллю

Зерно - від полови

Скажіть мені, хто ви

Що вклали у груди

Вам замість сердець

Вже стільки прекрасних

Раптово погасли

Коли всіх не стане

Вам точно кінець

А ваші омани

Бʼють у барабани

Вам ніби здається

Що смерті нема

Але вона косить

Їй завжди не досить

Їй подруга вірна

Ця клята війна

І скільки б не вірив

Що вибухи-вирви

Це все нереальне

Це просто кіно

Та очі розкриті

Наступної миті

Ти вже усвідомиш

Що ось і воно

Прилетіти може будь-коли

І ніхто не знає коли прийде час

Та важливо як ми прожили

Час, що був відведений для нас

Комусь у салоні

Стотисячні коні

А хтось - по копійці

На древні корчі

Знайшов причину

Втекти з Батьківщини

То тихо сховайся

І просто мовчи

Не лий свою воду

На вражу догоду

Не треба ні "хоч",

Ні "але", ні "якби"

В незданому тесті

Ні сили, ні честі

Та все ж і не буде

Такої ганьби

Сталеві лави

Стоять зухвало

У них запалу

Ще досить є

Однак переможем

Лише коли кожен

Стане за наше

Як за своє

І буде чудово

Якщо випадково

Знайдеться хист

Доєднатись до тих

Хто наші найкращі

Тих, що нізащо

Не зійдуть зі шляху

Новітніх святих

Прилетіти може будь-коли

І ніхто не знає коли прийде час

Та важливо як ми прожили

Час, що був відведений для нас

Додамо, що разом з новим творінням Положинський запрошує долучитися до збору на РЕБи для підрозділу ССО. Задонатити можна на монобанку за посиланням або за номером: 5375 4112 1993 0299.