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Положинский поделился видео на песню, которую записал с иконой украинской музыки

Александр Положинский и Тарас Петриненко (фото: facebook.com/sashko.polozhinsky)
Автор: Катерина Собкова

Экс-фронтмен группы "Тартак", военнослужащий Александр Положинский записал общую песню с легендарным Тарасом Петриненко, который по праву считается иконой украинской музыки. Откровенная композиция получила название "Час".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на клип, опубликованный на YouTube-канале Положинского.

Как родилась песня "Час"

По словам Александра, летом прошлого года известный саундпродюсер Виталий Телезин предложил ему записать у него одну из своих песен. Однако в то время у Положинского не было творческих идей, подходящих для этого предложения.

"Однако в апреле этого года родилась песня, которая, как мне казалось, должна была Виталию понравиться. Но была одна проблема - я не был уверен, что смогу спеть припев так, как бы мне хотелось. И главное - я плохо себе представлял, кто бы мог так спеть", - говорит он.

Однако впоследствии артист наткнулся на песню Тараса Петриненко "Червоний Вітер".

"Слушая ее, я вдруг понял, кого должен пригласить к сотрудничеству. С паном Тарасом мы знакомы еще с фестиваля "Червона Рута" 1997 года, я его определенным образом считаю одним из крестных родителей моей профессиональной карьеры, поэтому надеялся, что пан Тарас не откажется от предложения вместе спеть. Но сначала я озвучил идею и показал песню Телезину. Виталий все одобрил, пан Тарас тоже дал свое согласие - как он сказал, из уважения ко мне, - и мы приступили к работе", - вспоминает Саша.

Песня "Час" - о важном: о смысле жизни, о ценностях, о том, что наша выдержка и единство, наша активность и целеустремленность - это то, что приближает нашу победу. А еще, говорит Положинский, эта песня о людях - "о не очень хороших, о хороших и о лучших".

Добавим, что видео на трек снял знаменитый клипмейкер Виктор Придувалов.

 

Текст песни "Час":

Прилетіти може будь-коли 

І ніхто не знає коли прийде час

Та важливо як ми прожили 

Час, що був відведений для нас 

 

Війни немає

Жалю немає 

Гідності теж - 

Як війни і жалю

А я знемагаю 

Свій біль заливаю

Та скільки б не лив 

Не факт, що заллю

Зерно - від полови

Скажіть мені, хто ви

Що вклали у груди 

Вам замість сердець

Вже стільки прекрасних

Раптово погасли 

Коли всіх не стане 

Вам точно кінець

А ваші омани 

Бʼють у барабани

Вам ніби здається

Що смерті нема

Але вона косить

Їй завжди не досить

Їй подруга вірна 

Ця клята війна

І скільки б не вірив

Що вибухи-вирви 

Це все нереальне

Це просто кіно

Та очі розкриті 

Наступної миті 

Ти вже усвідомиш

Що ось і воно 

 

Прилетіти може будь-коли 

І ніхто не знає коли прийде час

Та важливо як ми прожили 

Час, що був відведений для нас 

 

Комусь у салоні 

Стотисячні коні

А хтось - по копійці 

На древні корчі

Знайшов причину 

Втекти з Батьківщини

То тихо сховайся 

І просто мовчи

Не лий свою воду

На вражу догоду

Не треба ні "хоч",

Ні "але", ні "якби"

В незданому тесті 

Ні сили, ні честі 

Та все ж і не буде 

Такої ганьби

Сталеві лави

Стоять зухвало 

У них запалу 

Ще досить є

Однак переможем

Лише коли кожен

Стане за наше

Як за своє 

І буде чудово

Якщо випадково

Знайдеться хист

Доєднатись до тих

Хто наші найкращі 

Тих, що нізащо

Не зійдуть зі шляху

Новітніх святих

 

Прилетіти може будь-коли 

І ніхто не знає коли прийде час

Та важливо як ми прожили 

Час, що був відведений для нас

 

Добавим, что вместе с новым творением Положинский приглашает присоединиться к сбору на РЭБы для подразделения ССО. Задонатить можно на монобанку по ссылке или по номеру: 5375 4112 1993 0299.

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Новости шоу-бизнесаАлександр Положинский