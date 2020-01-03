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Повний місяць у січні 2020 року: що робити категорично не можна

STYLERЖиття    03.01.2020 - 14:56
Повний місяць у січні 2020 року: що робити категорично не можна
Повний місяць у січні 2020 (Фото: pixabay.com)

У повню не можна брати кредити і позичати гроші

Повня в січні 2020 року настане в ніч 10 січня, і астрологи попереджають, що цей період може стати дуже небезпечним, так як він співпадає з місячним затемненням. Це може посилити негативний вплив на людину, можливі конфліктні ситуації, сварки і вибух емоцій.

10 січня закінчиться вплив так званого коридору затемнень, який почався ще 26 грудня. Як стверджують астрологи, найбільш напружений період – з 3 по 10 січня. У ці дні варто бути дуже обережними, не допускати перевантажень, думки настроїти тільки на позитив і приділити більше уваги своїм близьким.

У народі вірили, що в повний місяць з'являється додаткова енергетика, яка сильно впливає на все живе на планеті.

В повню не можна сваритися, так як негатив може спровокувати досить серйозні наслідки. Не варто проводити ніякі фінансові операції і підписувати важливі документи – вплив повного місяця може бути непередбачуваним. Не можна брати кредити або гроші в борг – можуть виникнути проблеми з поверненням грошових коштів.

В цей день можна провести генеральне прибирання в будинку і звільнити свою голову від негативних і пустих думок.

Якщо вам належить судова тяганина, 10 січня – прекрасний день для початку процесу, так як повня обіцяє вигідний результат справи.

Дуже уважно слід поставитися до своїх слів, так як у цей день емоційність зростає в рази, і можна наговорити зайвого. Пам'ятайте про це і тоді, коли ваші близькі почнуть дратуватися і говорити неприємні слова.

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