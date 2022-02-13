Повний місяць в лютому 2022: остерігайтеся гострих кутів і не робіть необачних вчинків
Повний місяць в лютому пройде в знаку Лева. А це може принести купу дрібних неприємностей через егоїзм, хвастощі та негативні прояви на адресу інших людей.
Коли настане повний місяць в лютому, чого потрібно побоюватися і що категорично робити не можна – читайте в матеріалі нижче.
Повний місяць настане в середу, 16 лютого, рівно о 19:00 за київським часом. Останній зимовий повний місяць називають Сніжним або Голодним. Цього року він пройде в знаку Лева.
Очікується, що ввечері 16 лютого може бути великий сплеск енергії. А правити в цей день буде Меркурій.
Чим небезпечний повний місяць 16 лютого
У цей день раціональне та адекватне мислення може покинути, тому люди будуть схильні до емоційних і необдуманих вчинків. Є ризик вплутатися в сумнівні авантюри.
Під впливом Місяця можливі прояви егоїзму, самозакоханості, хвастощів, посиленої агресії, дратівливості. Люди будуть схильні ставити свої потреби та бажання на перше місце, часом на шкоду іншим людям.
Є ризик підвищення травматизму, нещасних випадків, збитків. Шахраї будуть дуже активні - варто проявити обережність. Можливі серйозні конфлікти та сварки в особистих стосунках. Варто пошукати компроміси, а гострі кути обходити стороною.
Що робити в повний місяць 16 лютого можна
У цей день варто визначитися зі своїми бажаннями та планами, розібратися у своїх почуттях і думках. Можливий приплив енергії, який варто направити в якесь позитивне русло.
Можна прописувати способи досягнення якихось цілей, складати детальний план.
Корисним стане прибирання в будинку і позбавлення від усього непотрібного мотлоху. Все розпочате потрібно обов'язково доводити до кінця.
Ще можна зайнятися оздоровчими процедурами, медитації, прогулянкам на свіжому повітрі.
Енергію варто виплеснути у творчості - почніть писати роман, картину або змайструєте щось корисне. Це допоможе відновити життєві сили.
Також повний місяць - відмінний день для складання карти бажань.
Що не можна робити в повний місяць 16 лютого
- Не варто відвідувати співбесіди та міняти місце роботи
- Відкладіть хірургічні втручання і серйозні косметичні процедури на інший день
- Не викидайте особисті речі, не спалюйте документи
- Не беріть в борг, не давайте в борг, не оформляйте кредити
- Не зловживайте алкоголем і постарайтеся не переїдати
- Не варто в цей день укладати договори
- Не підходить 16 лютого для заручин або укладення шлюбу
- Постарайтеся перенести далеку поїздку на інший день
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названі найнебезпечніші та найсприятливіші дні в лютому.
А також розповідали про те, коли в лютому не варто відвідувати перукарню.