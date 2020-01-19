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Полизала и выкинула: Лободу застукали за странным занятием (фото)

STYLERПерсоны    19.01.2020 - 14:04
Полизала и выкинула: Лободу застукали за странным занятием (фото)
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Светлана Лобода шокировала фанатов поеданием фастфуда

Известная украинская артистка Светлана Лобода перестала заботиться о собственном здоровье и имидже и решила прорекламировать известный фастфуд. Но поклонники отреагировали на инициативу артистки достаточно резко, о чем написали под опубликованными фото.

Певица Светлана Лобода разместила на своей странице фотографию возле дорогостоящего авто с несколькими ведрами куриных ножек известного производителя фастфуда, после чего нарвалась на критику со стороны фанатов.

Светлана Лобода с куриными ножками (фото: instagram.com/lobodaofficial)

В комментариях стали шутить по поводу питания Лободы, а также посчитали рекламируемый продукт некачественным:

  • KFC жуть, вы же выплюнули потом?
  • Света, бросайте есть это Г, переходите на растительную пищу, я ведь знаю, Вы мудрая и скоро к этому придете.
  • Кто-то вроде от мяса хотел отказаться?)
  • Все три? Не много ли?)))))
  • Красиво жить не запретишь))))
  • Полизала и выкинула.
  • Курица ест курицу.

Скриншоты (instagram.com/lobodaofficial)

Стоит напомнить, что ученые рассказали, как производство мяса влияет на глобальное потепление. По их мнению, уменьшение употребления мяса и молочных продуктов и замена их пищей растительного происхождения поможет бороться с парниковым эффектом, который вызывает глобальное потепление.

Напомним, что вокруг Светланы Лободы разгорелся новый скандал.

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