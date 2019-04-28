Поливаний понеділок: де погода щедро "привітає" українців

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Погода 29 квітня буде погіршуватися

Погода в Україні у понеділок, 29 квітня, майже скрізь буде дощовою, місцями прогнозуються грози. Сухо буде тільки в південних областях. Про це повідомила відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Вона також попередила про похолодання, що насувається.

У північних, західних та більшості східних регіонах завтра температура повітря очікується близько +10... +15 градусів.

"Тому ревні шанувальники Поливаного понеділка добре подумайте. Може, краще віддайте ваш ентузіазм дощу і хмарам", - зазначила Діденко.

Жителів південних і центральних областей погода 29 квітня ще побалує теплом - стовпчики термометрів будуть варіюватися між +18 +25 градусів.

Синоптик розповіла, що в Києві в понеділок йтиме дощ та серйозно розгуляється вітер.

Ілюстративне фото: РБК-Україна

Температура повітря в столиці складе до +11... +14 градусів.

При цьому вже у вівторок, 30 квітня, дощ може притихнути, десь навіть з'являться прояснення, але все одно буде холодно.

У середу, 1 травня, в Києві збережеться холодна погода, і дощі посиляться.

"До нас прийде циклон", - додала Діденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Як повідомлялося раніше, синоптики дали довгостроковий прогноз на травень. Очікується, що погода в останній місяць весни буде мінлива, але більшу частина травня прогнозується висока температура повітря і відсутність опадів. При цьому вже в другій половині травня синоптики очікують погіршення погодних умов.

Також ми писали про те, у травні 2019 українці матимуть 9 вихідних днів, в число яких входять два святкових - 1 травня і 9 травня, при цьому в суботу 11 числа доведеться відпрацьовувати замість 30 квітня.